Bánovská samospráva chce postaviť nájomný bytový dom na Dubničke

Bánovce nad Bebravou 17. februára (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou plánuje postaviť nájomný dom s 22 bytmi na sídlisku Dubnička. Využiť na to chce dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Financovanie stavby odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní v stredu (16. 2.).



Štvorpodlažný bytový dom s technickou infraštruktúrou postaví mesto na Svätoplukovej ulici. Vykurovať ho chce plynovým kotlom a solárnymi panelmi, vo viacerých bytoch plánuje umiestniť i rekuperačné jednotky.



"Postupne napĺňame zámer výstavby nájomného bytového domu, ktorý sme schválili ešte v roku 2019. Medzičasom sme dali vypracovať štúdiu bytového domu, uskutočnili sme verejné obstarávanie na dodávateľa stavby," priblížila primátorka Rudolfa Novotná.



Náklady na bytový dom a potrebnú technickú infraštruktúru podľa nej predstavujú 1.474.000 eur, z čoho obstarávacia cena na dom je vo výške 1.316.340 eur a 157.660 eur tvorí cena technickej vybavenosti.



Bytový dom by mal dodávateľ vybudovať do konca budúceho roka.