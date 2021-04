Bánovská samospráva chce zrekonštruovať cestnú tepnu sídliska Dubnička

Bánovce nad Bebravou 23. apríla (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou plánuje zrekonštruovať cestu a chodníky na ulici Svätoplukova. Na opravu hlavnej dopravnej tepny na sídlisku Dubnička vyčlenila v rámci zmeny rozpočtu mesta 630.000 eur. Úpravu rozpočtu odobrili i mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.



Zámer rekonštrukcie komunikácie si na rokovaní vyžiadal pomerne širokú diskusiu. Viacerí mestskí poslanci kritizovali, že nemajú o projekte dostatok informácií. Vedenie mesta sa bránilo, že poslanecký zbor okrem iného v minulosti schválil zabezpečenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu, komplikácie ohľadom komunikácie tiež mala podľa neho spôsobiť pandémia nového koronavírusu. Náležitosti rekonštrukcie ešte poslanci prediskutujú na pracovnom rokovaní.



Projekt počíta s výmenou povrchu komunikácie a chodníkov po celej dĺžke Svätoplukovej ulice, celková dĺžka opravovaných úsekov predstavuje približne 1,3 kilometra. Financie na rekonštrukciu hlavnej cestnej tepny vyčlenila radnica z rezervného fondu mesta. Z neho plánuje zabezpečiť i ďalšie investície. "Určitým spôsobom chceme vynahradiť údržbu, ktorá nebola vykonaná v minulých rokoch. Rekonštrukcia Svätoplukovej ulice v hodnote 630.000 eur je najväčšou investíciou v podprograme doprava a mestské komunikácie. Potom sú to dve svetelné križovatky v meste vo výške približne 177.000 eur," zhrnula vedúca odboru finančného Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou Eva Straňáková.



Zo svojej rezervy chce mesto podľa nej zabezpečiť i výmenu okien na budovách mesta, čím chce odstrániť modernizačný dlh, ktorý je nutné riešiť. Suma vo výške 25.000 eur zase pôjde na základe poslaneckého návrhu Dávida Holého na zabezpečenie architektonicko-urbanistickej štúdie na rekonštrukciu plavárne a jej priľahlého okolia. Ďalšie financie vyčlenilo v súvislosti so zámenou majetku s Trenčianskym samosprávnym krajom a pozemkovými úpravami v lokalite Nad priehonom, Hliník.



Zmena rozpočtu počíta i s presunmi finančných prostriedkov. "Jednak sú to pripravované podujatia, ktoré treba finančne vykryť a v čase tvorby rozpočtu sa o nich nevedelo. Rovnako i ďalšie aktuálne problémy, ktoré sa vyskytli," dodala Straňáková.