Bánovská samospráva má naďalej záujem riešiť prestupné bývanie

Financie na rekonštrukciu dvojice bytových domov budú žiadať v rámci tretieho kola výzvy Operačného programu Ľudské zdroje.

Bánovce nad Bebravou 30. júla (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou má naďalej záujem vyriešiť problematickú situáciu na ulici K nemocnici zabezpečením prestupného bývania. Financie na rekonštrukciu dvojice bytových domov bude žiadať v rámci tretieho kola výzvy Operačného programu Ľudské zdroje, uviedla pre TASR Miroslava Robochová z Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou.



"Mesto naďalej vyvíja maximálne úsilie na získanie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu dvoch bytových domov na ulici K nemocnici číslo 783 a 784 s prvkami prestupného bývania v zmysle schváleného uznesenia mestského zastupiteľstva z februára tohto roka," vyhlásila Robochová.



Samospráva podľa nej v súčasnosti dokončuje projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii bytových domov. "Pre technickú náročnosť spracovania projektovej dokumentácie sa nestihlo jej predloženie k termínu druhého hodnotiaceho kola, teda 12. júla, ale mesto pripravuje podanie žiadosti na Ministerstvo vnútra SR v rámci tretieho hodnotiaceho kola, a to do 21. októbra," ozrejmila.



V rámci pripravovanej projektovej dokumentácie bude mesto žiadať maximálnu výšku finančných limitov, ktoré riadiaci orgán stanovil pri rekonštrukcii bytových domov na jeden meter štvorcový (m2), nakoľko výška benchmarku na jeden m2, ako optimálna úroveň výdavkov podľa podmienok vypísanej výzvy Operačného programu Ľudské zdroje, pri riešení zdevastovaných bytoviek nepostačuje. "Finančný limit je maximálna hodnota nenávratného príspevku na jeden m2 plochy pri rekonštrukcii, ktorú vieme zo stavebno-technických a technologických príčin zdôvodniť," doplnila Robochová.



Tretí bytový dom v havarijnom stave s popisným číslom 782 plánuje samospráva zbúrať.



V troch bytových domoch, ktoré sú podľa statických posudkov v život ohrozujúcom stave, bývalo podľa posledných štatistík z mesta do 400 ľudí, z toho by malo byť asi 160 detí. Už bývalí nájomníci, z ktorých si asi polovica platila aj nájom, mali nájomné zmluvy na byty na určitý čas. Ich platnosť im vypršala začiatkom novembra 2016, odvtedy bývajú v domoch na vlastné riziko. Na to ich radnica niekoľkokrát upozornila. Obyvatelia majú k dispozícii vodu dvakrát denne.



Radnica chce získať na celý projekt financie vo výške okolo dvoch miliónov eur. Náklady na demoláciu bytového domu 782 odhadla na asi 100.000 eur, na opravu bytových domov 783 a 784 na vyše 800.000 eur, zateplenie domov by malo vyjsť asi na 240.000 eur.