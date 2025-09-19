< sekcia Regióny
Bánovská samospráva vybuduje v mestskom parku nový amfiteáter
Revitalizáciou mestského parku, s ktorou začala samospráva v tomto období, sleduje zatraktívnenie jeho priestoru pre širokú verejnosť.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 19. septembra (TASR) - Nový amfiteáter či chodníky vybuduje samospráva Bánoviec nad Bebravou v rámci projektu obnovy mestského parku v blízkosti centra mesta. Na revitalizáciu získala financie z Programu Slovensko cez Radu partnerstva vo výške takmer 700.000 eur. Informovala o tom referentka oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Patrícia Mutňanská.
Revitalizáciou mestského parku, s ktorou začala samospráva v tomto období, sleduje zatraktívnenie jeho priestoru pre širokú verejnosť. „Vybudujeme tu hlavne nový amfiteáter, ktorý prinesie možnosť kultúrnych či spoločenských podujatí. Zároveň tu budú vybudované nové chodníky, ktoré poslúžia nielen chodcom, ale aj korčuliarom, kolobežkárom, cyklistom, aby sa sem celé rodiny mohli prísť trochu zrelaxovať,” uviedol primátor Bánoviec Róbert Gašparík.
Mesto v rámci aktivít projektu takisto zabezpečí revitalizáciu drevín a sadové úpravy, v parku pribudnú dva náučné chodníky s environmentálnou tematikou či verejné osvetlenie.
„Tento projekt patrí medzi prvé projekty cez Radu partnerstva TSK. V rámci nej sa mestá a obce v rámci okresu Bánovce nad Bebravou dohodli, do ktorých projektov pôjdu, aby vyčlenené finančné prostriedky pre tento okres boli zmysluplne využité,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška.
Mesto na úpravy parku získalo zdroje z Programu Slovensko, zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) nadobudla účinnosť koncom júla. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 692.159,03 eura, NFP je vo výške 636.786,31 eura.
„Vysúťažili sme dokonca nižšiu sumu, ako bola predpokladaná hodnota zákazky. Celkové náklady sú vo výške približne 577.000 eur. Za ušetrené peniaze by sme tu možno radi dobudovali niektoré prvky, ktoré sa tu budú pýtať,“ ozrejmil Gašparík.
Práce podľa neho potrvajú do apríla budúceho roka, v máji by chcelo mesto park slávnostne otvoriť.
Revitalizáciou mestského parku, s ktorou začala samospráva v tomto období, sleduje zatraktívnenie jeho priestoru pre širokú verejnosť. „Vybudujeme tu hlavne nový amfiteáter, ktorý prinesie možnosť kultúrnych či spoločenských podujatí. Zároveň tu budú vybudované nové chodníky, ktoré poslúžia nielen chodcom, ale aj korčuliarom, kolobežkárom, cyklistom, aby sa sem celé rodiny mohli prísť trochu zrelaxovať,” uviedol primátor Bánoviec Róbert Gašparík.
Mesto v rámci aktivít projektu takisto zabezpečí revitalizáciu drevín a sadové úpravy, v parku pribudnú dva náučné chodníky s environmentálnou tematikou či verejné osvetlenie.
„Tento projekt patrí medzi prvé projekty cez Radu partnerstva TSK. V rámci nej sa mestá a obce v rámci okresu Bánovce nad Bebravou dohodli, do ktorých projektov pôjdu, aby vyčlenené finančné prostriedky pre tento okres boli zmysluplne využité,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška.
Mesto na úpravy parku získalo zdroje z Programu Slovensko, zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) nadobudla účinnosť koncom júla. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 692.159,03 eura, NFP je vo výške 636.786,31 eura.
„Vysúťažili sme dokonca nižšiu sumu, ako bola predpokladaná hodnota zákazky. Celkové náklady sú vo výške približne 577.000 eur. Za ušetrené peniaze by sme tu možno radi dobudovali niektoré prvky, ktoré sa tu budú pýtať,“ ozrejmil Gašparík.
Práce podľa neho potrvajú do apríla budúceho roka, v máji by chcelo mesto park slávnostne otvoriť.