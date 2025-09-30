< sekcia Regióny
Bánovská samospráva začala s rekonštrukciou Cibislavskej ulice
S prácami začal dodávateľ v týchto dňoch.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 30. septembra (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou zabezpečí opravu a rozšírenie Cibislavskej ulice za viac ako 110.000 eur. S prácami začal dodávateľ v týchto dňoch. Informovala o tom radnica na webe mesta.
„Najväčší investičný dlh, ktorý v našom meste máme, je v cestách a chodníkoch. Preto nás teší, že po nedávnej rekonštrukcii Novomeského začíname aj s opravou a rozšírením Cibislavskej ulice, ktorá si to už dlhé roky pýtala,“ skonštatovala samospráva.
Rekonštrukcia bude zahŕňať obnovu povrchov chodníka a prístupov do vchodov, obnovu povrchov na celej komunikácii od Ulice 5. apríla až po Ulicu J. Matušku, rozšírenie odstavnej plochy, vybudovanie zóny pre chodcov a parkovacích miest na odstavnej ploche. Súčasťou prác bude i obnova časti obrubníkov, úprava šírkových pomerov na niektorých úsekoch cesty a v križovatke s Ulicou J. Matušku, predĺženie chodníka pred mestským kultúrnym strediskom, ako i vybudovanie priechodu pre chodcov pri križovatke Ulice J. Matušku a Cibislavskej ulice. Na investíciu vyčlenilo mesto viac ako 114.000 eur z rezervného fondu. Dodávateľom prác je spoločnosť CS so sídlom v Trnave, mesto jej v zmysle zmluvy o dielo zaplatí 110.464,98 eura.
Samospráva pristúpi k opravám i v ďalších lokalitách. „Onedlho príde na rad aj časť Ulice 5. apríla pred Materskou školou Severka a zariadením Archa, kde je povrch vo veľmi zlom stave. Následne pristúpime k rozšíreniu parkovacích miest na Mojmírovej ulici,“ avizovala radnica.
Mesto podotklo, že si plne uvedomuje, že stav ciest a chodníkov na jeho území nie je dobrý a rado by realizovalo ešte viac opráv. „Žiaľ, finančné možnosti sú obmedzené a na tento typ investícií nie sú v súčasnosti vyhlasované žiadne výzvy ani dotačné schémy tak, ako je tomu pri iných projektoch, kde sa nám darí získavať externé financie. Napriek tomu sa snažíme robiť maximum - využívame aj opravy výtlkov našimi pracovníkmi a aj tzv. tryskovou metódou,“ dodala samospráva.
