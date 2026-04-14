Bánovská spoločnosť Gabor neplánuje hromadné prepúšťanie
Autor TASR
Bratislava/Bánovce nad Bebravou 14. apríla (TASR) - Bánovská spoločnosť Gabor neplánuje hromadné prepúšťanie, vedenie spoločnosti takúto informáciu zamestnancom nekomunikovalo. Dňa 13. apríla vedenie firmy informovalo zamestnancov, že od septembra tohto roku bude celá spoločnosť pracovať v jednozmennej prevádzke. Časť zamestnancov pritom už na jednu zmenu pracuje. Informovala Adriana Bednárová, mediálna poradkyňa spoločnosti.
Prechod zvyšnej časti firmy zo súčasnej dvojzmennej prevádzky na jednozmennú bude plynule podľa Bednárovej prebiehať v najbližších mesiacoch. Toto opatrenie sa podľa nej dotkne malého počtu pracovných miest.
Spoločnosť Gabor pôsobí na slovenskom trhu od roku 1996. Je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou nemeckej firmy Gabor Shoes GmbH. Na Slovensku prevádzkuje výrobný závod v Bánovciach nad Bebravou. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 960 zamestnancov. Od roku 1996 spoločnosť investovala na Slovensku viac ako 50 miliónov eur.
