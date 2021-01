Bánovské škôlky otvoria pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry

Bánovce nad Bebravou 8. januára (TASR) - Mesto Bánovce nad Bebravou v súvislosti s návratom detí do škôl postupuje v nadväznosti na vypracovaný plán a odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od 11. januára otvorí všetky materské školy (MŠ) na území mesta v obmedzenom režime, informovala radnica.



Do MŠ budú môcť nastúpiť deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Viac informácií poskytnú jednotlivé vedenia MŠ. O ďalšom postupe a krokoch aj v prípade plánovaného pretestovania bude mesto včas informovať.



Samospráva v nadväznosti na vyhlásený núdzový stav upravila i stránkové hodiny mestského úradu (MsÚ). Do 24. januára je pokladnica otvorená pre verejnosť v pracovných dňoch od 8.00 h do 11.00 h, zatvorená je kancelária prvého kontaktu, obyvatelia si nemôžu vybaviť ani agendu overovania listín a podpisov. Pre verejnosť sú zatvorené i ostatné pracoviská MsÚ a matričný úrad, na zamestnancov sa môžu obyvatelia obrátiť prostredníctvom elektronickej pošty či telefonicky.