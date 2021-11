Bánovskí a považskobystrickí študenti sa zapoja do Tatra do škôl

Bánovce nad Bebravou 12. novembra (TASR) - Študenti Strednej odbornej školy (SOŠ) strojníckej v Bánovciach nad Bebravou a SOŠ v Považskej Bystrici sa budú podieľať na výrobe podvozkov vozidla Tatra. Obe školy sa zúčastnia ako prvé na Slovensku pilotného projektu z dielne kopřivnickej automobilky Tatra Trucks. Memorandum o spolupráci podpísali v piatok zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a spoločnosti v priestoroch SOŠ v Bánovciach nad Bebravou.



Žiaci oboch škôl v rámci svojej praxe zložia jedno kompletné vozidlo, ktoré bude pri údržbe ciest využívať Správa ciest TSK.



"Pre nás to znamená veľký benefit pre študentov strojníckeho a hlavne automobilového zamerania, pretože budú mať možnosť vidieť, vyskúšať si, naučiť sa, získať zručnosti a vedomosti pod vedením technológov spoločnosti o danom automobile," povedala riaditeľka bánovskej SOŠ Zuzana Janíková.



Na projekte budú podľa nej pracovať prevažne žiaci odboru autooopravár - mechanik, ktorých bude 30, ale i študenti iných odborov ako strojárstvo, grafické systémy, mechanik - elektrotechnik, mechanik - nastavovač.



S projektom začala firma v roku 2019, a to na českej Vysočine, odvtedy spoločnosť zrealizovala ďalších deväť podobných projektov v rôznych častiach Českej republiky, spomenul obchodný riaditeľ spoločnosti Petr Hendrych. "Teraz som rád, že vďaka TSK to budú prvé dve Tatry, ktoré budeme skladať na Slovensku. Najväčšou výhodou celého projektu je, že si študenti siahnu na konkrétny produkt. Budú hrdí na to, že okolo nich prejde auto, ktoré sami skladali," skonštatoval Hendrych.



Najväčším problémom dnešného školstva podľa neho je, že študenti nechcú chodiť na odborné školy a tento projekt by ich k tomu mohol práve prilákať.



Realizáciu projektu potvrdilo memorandum o spolupráci medzi TSK a spoločnosťou. "Jeho účelom je zložiť zatiaľ dva kusy vozidiel Tatra 4x4, a to za pomoci našich dvoch škôl v Považskej Bystrici a Bánovciach nad Bebravou. Bánovská škola bola v minulosti známa ako bývalé 'tatrovácke' učilište, kde sa montovali tatrovky," ozrejmil predseda TSK Jaroslav Baška. Projekt podľa neho podporí i systém duálneho vzdelávania, keďže v oboch mestách sa nachádzajú firmy, ktoré robia servis týmto vozidlám, spoločnosť rozbieha veľký projekt i v Trenčíne. Študenti sa tak potom budú môcť i zamestnať i v týchto firmách či na Správe ciest TSK, ktorá bude vozidlá využívať, dodal Baška s tým, že projekt financuje TSK zo svojho rozpočtu.



Bánovská škola vyhlásila i grafickú súťaž pre študentov stredných a základných škôl, jej podstatou je vytvorenie loga pre projekt Tatra do škôl. Spoločnosť plánuje s projektom pokračovať v Českej i Slovenskej republike, uvažuje aj nad Rakúskom i o ďalších blízkych krajinách, avizoval Hendrych.