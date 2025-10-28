< sekcia Regióny
Bánovskí hasiči si precvičili lezecké a záchranné techniky vo výškach
Výcvik sa uskutočnil na konštrukcii telefónneho vysielača.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 28. októbra (TASR) - Príslušníci lezeckej skupiny Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Bánoviec nad Bebravou pokračujú v pravidelnej odbornej príprave. Počas výcviku zameraného na prácu vo výškach si precvičili lezecké a záchranné techniky v reálnych podmienkach. Informovalo o tom v utorok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne.
„Výcvik sa uskutočnil na konštrukcii telefónneho vysielača, kde si hasiči pomocou lezeckej techniky precvičili výstup a zostup po lane, tvorenie kotviacich stanovísk, prechod cez uzol a na šikmé lano, ako i záchranu spolulezca,“ uviedol HaZZ.
Cvičenie, ktoré sa odohrávalo vo výške približne 20 metrov nad zemou, podľa neho umožnilo hasičom efektívne precvičenie záchranárskych činností s navodením reálnej situácie.
„Výcvik sa uskutočnil na konštrukcii telefónneho vysielača, kde si hasiči pomocou lezeckej techniky precvičili výstup a zostup po lane, tvorenie kotviacich stanovísk, prechod cez uzol a na šikmé lano, ako i záchranu spolulezca,“ uviedol HaZZ.
Cvičenie, ktoré sa odohrávalo vo výške približne 20 metrov nad zemou, podľa neho umožnilo hasičom efektívne precvičenie záchranárskych činností s navodením reálnej situácie.