Bánovskí hasiči si precvičili lezecké a záchranné techniky vo výškach

Snímka z hasičského cvičenia. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Trenčiansky kraj

Výcvik sa uskutočnil na konštrukcii telefónneho vysielača.

Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 28. októbra (TASR) - Príslušníci lezeckej skupiny Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Bánoviec nad Bebravou pokračujú v pravidelnej odbornej príprave. Počas výcviku zameraného na prácu vo výškach si precvičili lezecké a záchranné techniky v reálnych podmienkach. Informovalo o tom v utorok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne.

„Výcvik sa uskutočnil na konštrukcii telefónneho vysielača, kde si hasiči pomocou lezeckej techniky precvičili výstup a zostup po lane, tvorenie kotviacich stanovísk, prechod cez uzol a na šikmé lano, ako i záchranu spolulezca,“ uviedol HaZZ.

Cvičenie, ktoré sa odohrávalo vo výške približne 20 metrov nad zemou, podľa neho umožnilo hasičom efektívne precvičenie záchranárskych činností s navodením reálnej situácie.

