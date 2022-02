Bánovskí študenti pokračujú v zostrojovaní svojho vozidla Tatra

Bánovce nad Bebravou 22. februára (TASR) - Študenti Strednej odbornej školy (SOŠ) strojníckej pokračujú v zostavovaní Tatry. Vozidlo, ktoré skladajú v rámci projektu Tatra do škôl, budú neskôr využívať pri svojej práci trenčianski krajskí cestári. Okrem detí z bánovskej školy zostavujú svoju Tatru i považskobystrickí študenti.povedal druhák Dominik Zajac.Odbornú pomoc poskytujú študentom priamo zamestnanci z kopřivnickej automobilky.opísal výrobný pracovník závodu Miroslav Štefek.Pracovníci prišli do Bánoviec nad Bebravou podľa neho po tretí raz, pri ďalších dvoch ich návštevách bude auto pripravené na odjazd.podotkol s tým, že záujem videli vo viacerých školách, pracovitejšie v Čechách sú však podľa neho dievčatá.Vozidlo zostavujú študenti v rámci pilotného projektu Tatra do škôl, študenti odboru autoopravár- mechanik si tak prakticky môžu vyskúšať svoje zručnosti a vedomosti na stavbe reálneho vozidla, priblížila riaditeľka bánovskej SOŠ Zuzana Janíková. Auto potom bude podľa nej môcť využívať Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.dodala Janíková.