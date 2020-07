Bánovský okresný súd zamietol žalobu NDS o most v Dolných Našticiach

Bánovce nad Bebravou/Dolné Naštice 16. júla (TASR) - Obec Dolné Naštice v okrese Bánovce nad Bebravou nemusí do svojej správy prevziať od Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) most, ktorý je súčasťou rýchlostnej cesty R2. Rozhodol o tom vo štvrtok Okresný súd v Bánovciach nad Bebravou, ktorý žalobu diaľničiarov zamietol ako nedôvodnú. Rozsudok nie je právoplatný, NDS môže podať odvolanie.



"Žalobu som vyhodnotil ako nedôvodnú, pretože žalovanému zo žiadneho právneho predpisu ani zo zmluvy nevyplýva povinnosť prevziať do vlastníctva tento objekt, respektíve pozemky," zdôvodnil samosudca Okresného súdu v Bánovciach nad Bebravou Marek Anovčin.



Samosudca podľa jeho slov dospel k záveru, že mostné teleso nie je vyvolanou investíciou, pretože vyvolané investície podľa cestného zákona, ako rozumel výkladu zákona, sú náhradami za diaľnice, cesty a miestne komunikácie v zmysle cestného zákona, nie za akékoľvek cesty. "Tu sa nahrádzali poľné cesty, tieto nespĺňajú definíciu ciest podľa cestného zákona. Ide o účelové komunikácie," doplnil.



Na základe zákona by mohlo podľa samosudcu ísť o vyvolané úpravy, pričom za tých podmienok by obec bola povinná ich prevziať, ale nepreukázalo sa, že by obec bola vôbec vlastníkom týchto pozemkov. NDS sa pritom odvolala na projektanta a ten na vyjadrenie bývalého starostu. "Okrem toho zo samotného vyjadrenia žalobcu vyplýva, že vyvolané investície majú slúžiť ako prístup k hospodárskym pozemkom, čiže nevidím žiaden prípadný účel, na ktorý by mali slúžiť obci. To isté vyplýva aj z projektovej dokumentácie," dodal.



Na pojednávaní sa nezúčastnila ani právna zástupkyňa obce, ani NDS. Samosudca zároveň priznal obci náhradu trov konania.



Diaľničiari žiadajú obec Dolné Naštice, aby do svojej správy prevzala most, ktorý vybudovali ako vyvolanú investíciu úseku rýchlostnej cesty R2 Ruskovce - Pravotice. Odvolávajú sa na cestný zákon. Obec argumentuje, že na správu mosta nemá dostatok financií, most tiež vedie z jednej poľnej cesty na druhú. Prvý súdny spor medzi NDS a Dolnými Našticami sa skončil vlani v neprospech spoločnosti. Hoci bývalý starosta podpísal zmluvu o predbežnej zmluve, ani jedna zo strán ju neuverejnila v centrálnom registri zmlúv.