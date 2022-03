Banská Belá prestavala dom turistov na komunitné centrum

Banská Belá 30. marca (TASR) – Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice a prestavba niekdajšieho domu turistov na komunitné centrum boli dve najväčšie investície obce Banská Belá v okrese Banská Štiavnica v uplynulom roku. Obe stavby financovali z externých zdrojov.



„Na hasičskú zbrojnicu sme získali dotáciu 30.000 eur z Ministerstva vnútra SR. Prestavba domu turistov na komunitné centrum stála 52.371 eur s DPH, pričom 90 percent tvoril príspevok Miestnej akčnej skupiny Zlatá cesta,“ povedal TASR starosta Branislav Babirád. Komunitné centrum skolaudovali v tomto roku.



Podľa starostu najviac peňazí ale vynaložili v rokoch 2018 až 2020 na celkovú revitalizáciu verejných priestranstiev, ktorá bola rozdelená na tri etapy. „V prvej sme vynovili dolné námestie, v druhej sa zrekonštruovali verejné oddychové zóny a autobusové zastávky a v tretej sa zrevitalizovalo horné námestie pri hasičskej zbrojnici,“ priblížil postup prác. Obec to vyšlo na 638.644 eur s DPH. Celú investíciu pritom financovali z vlastných zdrojov.



Samospráva popritom vynakladá každý rok viac ako 60.000 eur na obnovu miestnych komunikácií, ktorých spravuje asi 7,5 kilometra. Tento rok by okrem opravy ciest chceli začať aj s prípravou projektu výstavby domova dôchodcov a opravou mosta pri Via Bella, ktorý je v havarijnom stave. „V základnej škole s materskou školou by sme chceli tiež zrealizovať prechod na alternatívne zdroje vykurovania. Je to projekt za 540.000 eur, ktorý by mal v škole zabezpečiť vykurovanie a ohrev vody z geotermálnych zdrojov,“ pripomenul Babirád.