Banská Bystrica a Brezno hľadá pomocníkov na celoplošné testovanie

Banská Bystrica/Brezno 24. októbra (TASR) – Ľudí na administratívne práce, ktorí pomôžu pri celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19 budúci víkend, hľadajú mestá Banská Bystrica a Brezno. Informovali o tom obe samosprávy.



"Celoplošné testovanie obyvateľov, ktoré nariadil Ústredný krízový štáb SR, je spojené s mnohými povinnosťami, ktoré musia zabezpečiť mestá a obce. Banská Bystrica intenzívne pracuje na príprave najväčšej logistickej operácie na Slovensku a v súčasnosti zameriava pozornosť na hľadanie vhodných budov, v ktorých o týždeň budú odberné miesta. Zároveň zháňa personálne kapacity, preto vyzýva všetkých Banskobystričanov, ktorí sú ochotní pomôcť a doplniť testovací tím ako administratívni pracovníci," informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková. Prihlásiť sa môžu na adrese testovanie@banskabystrica.sk.



"Vytvorili sme tím ľudí z mestského úradu, s ktorým sme si podrobne prešli všetky lokality Banskej Bystrice a vytypovali miesta, v ktorých by sa mohlo testovanie zrealizovať. Vykonávať sa bude na chodbách, prípadne v telocvičniach základných, stredných a vysokých škôl. V spolupráci s hasičmi bude zabezpečená dezinfekcia priestorov pred testovaním, ako aj po jeho ukončení. V niektorých mestských častiach využijeme kultúrny dom či futbalové ihrisko," vysvetlil prvý viceprimátor Jakub Gajdošík.



Podrobné zoznamy všetkých odberných miest v meste pod Urpínom majú byť známe začiatkom budúceho týždňa.



Pomocníkov zháňa aj horehronská metropola Brezno. "V prípade, že máte záujem a ochotu pomôcť pri testovaní ako administratívny pracovník v dobe od 30. októbra do 1. novembra a od 6. do 8. novembra, prihláste sa na primator@brezno.sk," zverejnil na sociálnej sieti brezniansky primátor Tomáš Abel.



Obe mestá zabezpečia pre týchto ľudí ochranný oblek, respirátor, štít, rukavice a stravu. Okrem toho, odmena za jeden deň je z rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR určená na 70 eur.



Ako avizoval Abel, v sobotu, po stretnutí so zástupcami armády a obhliadke 21 objektov, ktoré mesto navrhuje na testovanie, by už malo byť známe, kde budú odberné miesta.