Banská Bystrica a Zvolen si oslobodenie pripomenú bez politikov

Banská Bystrica/Zvolen 9. marca (TASR) – Oslobodenie Banskej Bystrice a Zvolena vojskami sovietskej a rumunskej armády, od ktorého v marci uplynie 78 rokov, si obe samosprávy pripomenú bez väčších osláv. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová.



Primátor mesta pod Urpínom Ján Nosko spolu s predstaviteľmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov položia 24. marca o 11.00 h veniec vďaky k 15 metrov vysokému Čiernemu obelisku na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Zvolenský primátor Vladimír Maňka si uctí pamiatku padlých vojakov 14. marca o 10.00 h pri Pamätníku Červenej armády na Námestí SNP vo Zvolene.



Ako obaja primátori zdôraznili, zámerom samospráv je tento odkaz zachovať aj v turbulentnom období vojnového konfliktu na Ukrajine či domácich predvolebných politických súbojov. V súvislosti s predčasnými voľbami, ktoré sa uskutočnia v septembri, budú všetky podujatia terčom pozornosti politikov i médií. Aj vzhľadom na to, že môže dôjsť k snahám o ich spolitizovanie, sa preto oslavy uskutočnia len v komornom duchu.



"Apelujeme na všetkých, aby rešpektovali pietny charakter marcovej spomienky na oslobodenie našich miest spod nacistickej nadvlády. Zároveň zdôrazňujeme apolitickosť spomienkových podujatí v jednom i druhom meste. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme sa rozhodli pripomenúť si výročie pietnym aktom, bez prítomnosti zástupcov politických strán či zástupcov iných štátov," konštatoval Maňka.



"Banská Bystrice a Zvolen dlhé roky ukazujú, že sú pilierom stability našej krajiny. Aj naďalej budeme robiť všetko pre to, aby sme do atmosféry plnej napätia a názorových rozdielov vnášali pokoj. Dnes, viac ako inokedy, vnímame nezmyselnosť vojny. Je preto našou povinnosťou poukazovať na jej hrôzy. Nezabúdajme na minulosť a majme v úcte odkaz hrdinov vojnových konfliktov," dodal Nosko.