Bábkové divadlo na Rázcestí otvára sezónu inscenáciou o ženách v SNP

Banská Bystrica 29. októbra (TASR) - Bábkové divadlo na Rázcestí (BDNR) v Banskej Bystrici vstupuje do 64. divadelnej sezóny premiérou novej inscenácie s názvom Povstanie so ženskou tvárou. Venovaná je ženám, ktoré rôznymi formami pomáhali v Slovenskom národnom povstaní (SNP). Premiéra hry sa uskutoční v stredu (30. 10.) o 19.00 h. TASR o tom za BDNR informovala Ivana Urbanová.



Inscenácia Povstanie so ženskou tvárou je určená pre mladých ľudí a dospelých divákov, hra má podtitul Príbehy žien a dievčat stratených v čase. Venovaná je ženám, ktoré sa rôznymi formami zapojili do povstania a za pomoc v SNP a ilegálnu prácu im hrozila smrť.



"Inscenácia čerpá z rôznych dostupných archívnych materiálov, výpovedí, novinových reportáží, zabudnutých kníh a málo známych denníkov žien, ktoré spomínali na svoju aktívnu účasť a pomoc povstalcom, vojakom, utečencom či raneným pred a počas SNP," priblížilo divadlo. V inscenácii sú použité aj ukážky z filmu režiséra Paľa Bielika Za slobodu či autentická nahrávka Slobodného slovenského vysielača.



Na príprave novej inscenácie na doskách BDNR pracoval tvorivý tím pod vedením režisérky Ivety Š, ktorá sa dlhodobo venuje ženskej tematike a rodovo citlivému divadlu. Hra má dokumentovať a predstaviť osudy žien, ktoré sa zúčastnili na SNP, no ich mená ostávajú stále v úzadí.



"Inscenácia nie je klasickým divadelným predstavením. Putujeme v nej separátne a individuálne po skupinkách, ako v múzeu, do štyroch svetov. Tam sa odohráva vždy iný ženský povstalecký príbeh," dodalo divadlo. Prvá verejná repríza sa bude konať v rámci Noci divadiel v sobotu 16. novembra.