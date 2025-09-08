< sekcia Regióny
Banská Bystrica bude centrom medzinárodného športového podujatia
Preteky, na štarte ktorých sa očakáva 140 jazdcov z 20 tímov, si vyžiadajú aj dopravné obmedzenia.
Autor TASR
Banská Bystrica 8. septembra (TASR) - Banská Bystrica bude v piatok 19. septembra centrom medzinárodného športového podujatia. Na Námestí SNP vyvrcholí 3. etapa 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska. TASR o tom informovala Barbara Károlyová z banskobystrického magistrátu.
Ako priblížila, na trase dlhej takmer 800 kilometrov prejde pelotón viac než 80 slovenskými mestami a obcami. Banská Bystrica bude cieľom tretej etapy, ktorá odštartuje o 10.00 h v Kežmarku a po takmer dvesto kilometroch dorazí do centra Banskej Bystrice približne po 14.00 h.
„Trať z podhoria Tatier cez stred Slovenska je atraktívne zostavená a športových fanúšikov láka na dramatický finiš v srdci Banskej Bystrice. Etapa môže ovplyvniť poradie v celkovej klasifikácii aj v súťaži o dresy,“ poznamenala s tým, že fanúšikovia sa môžu tešiť aj na bohatý sprievodný program, v ktorom nebudú chýbať cyklistické exhibície, regionálne umelecké súbory, stánky partnerov, tombola a koncert.
Preteky, na štarte ktorých sa očakáva 140 jazdcov z 20 tímov, si vyžiadajú aj dopravné obmedzenia. Obyvatelia a návštevníci mesta musia počítať s priebežným uzatváraním ciest na trase pretekov sprievodnými vozidlami Policajného zboru. Zároveň budú podľa Károlyovej dlhodobejšie uzavreté niektoré ulice a parkoviská v centre mesta a platiť budú aj krátkodobé obmedzenia v súvislosti s prejazdom sprievodného konvoja.
Ako priblížila, na trase dlhej takmer 800 kilometrov prejde pelotón viac než 80 slovenskými mestami a obcami. Banská Bystrica bude cieľom tretej etapy, ktorá odštartuje o 10.00 h v Kežmarku a po takmer dvesto kilometroch dorazí do centra Banskej Bystrice približne po 14.00 h.
„Trať z podhoria Tatier cez stred Slovenska je atraktívne zostavená a športových fanúšikov láka na dramatický finiš v srdci Banskej Bystrice. Etapa môže ovplyvniť poradie v celkovej klasifikácii aj v súťaži o dresy,“ poznamenala s tým, že fanúšikovia sa môžu tešiť aj na bohatý sprievodný program, v ktorom nebudú chýbať cyklistické exhibície, regionálne umelecké súbory, stánky partnerov, tombola a koncert.
Preteky, na štarte ktorých sa očakáva 140 jazdcov z 20 tímov, si vyžiadajú aj dopravné obmedzenia. Obyvatelia a návštevníci mesta musia počítať s priebežným uzatváraním ciest na trase pretekov sprievodnými vozidlami Policajného zboru. Zároveň budú podľa Károlyovej dlhodobejšie uzavreté niektoré ulice a parkoviská v centre mesta a platiť budú aj krátkodobé obmedzenia v súvislosti s prejazdom sprievodného konvoja.