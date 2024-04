Banská Bystrica bude dejiskom 28. ročníka United Europe Jazz Festivalu

Banská Bystrica 1. apríla (TASR) - Banská Bystrica bude koncom apríla dejiskom 28. ročníka United Europe Jazz Festivalu. Na podujatí, ktoré prepája tri krajiny - Slovensko, Česko a Poľsko, sa od 25. do 28. apríla predstavia opäť výnimoční domáci i zahraniční muzikanti. TASR o tom informovala Zdenka Marhefková z kancelárie primátora.



Festival sa začne vo štvrtok 25. apríla o 16.00 h v Hudobnom átriu Štátnej vedeckej knižnice filmovým dokumentom Kena Burnsa Čistá radosť. V Hogo Fogo Jazz & Art Clube sa v tento deň o 19.00 h uskutoční koncert klaviristu a skladateľa Dana Costu (UK). Sprevádzať ho bude Banskobystričan Peter Solárik na bicích a Matej Štubniak na kontrabase.



"Druhý deň festivalu odštartuje duo Lash & Grey so speváčkou Kristínou Mihaľovou a gitaristom Jakubom Šedivým, ktorí patria medzi najvýraznejšie objavy slovenskej hudobnej scény posledných rokov. Spolu s nimi zahrajú na pódiu Robotníckeho domu talentovaní českí muzikanti Tomáš Baroš na kontrabase a Marek Urbánek na bicích," priblížila Zuzana Kohútová z kultúrneho centra Robotnícky dom. Druhým koncertom piatkového večera bude vystúpenie poľského kvarteta The Choice v Hogo Fogo Jazz & Art Clube o 21.00 h.



V sobotu 27. apríla ozvláštni festival tradičný vínny festival Vinšpacírka. V sobotu popoludní na Námestí SNP zahrá Big Band a Saxofónové kvarteto Základnej umeleckej školy J. Cikkera. Po nich odohrá koncert slovenská jazzová speváčka Svetlana Rymarenko. Hudobný program na námestí uzavrie Anita Soul, ktorá predstaví svoj nový album s názvom Balans.



"Sobotný program sa z námestia opäť presunie do priestorov Robotníckeho domu, kde čaká na návštevníkov festivalu výnimočný hudobný zážitok v podaní českého speváka a textára Dana Bártu," podotkla Kohútová.



Ako dodala, posledný deň festivalu ukončí na Námestí SNP koncert mládežníckeho orchestra z Borského Mikuláša Big Band Storm a big band slovenského trubkára a skladateľa Lukáša Oravca. V trinásťčlennom zoskupení Lukáš Oravec Orchestra účinkujú poprední hudobníci zo Slovenska, Česka, Nemecka, Maďarska a USA.



United Europe Jazz Festival organizujú v Banskej Bystrici od roku 1996. V čase svojho vzniku bol jediným dixielandovým festivalom na Slovensku. V súčasnosti tento hudobný festival prepája tri krajiny - Slovensko, Česko a Poľsko. Medzinárodná spolupráca pretrváva už 22 rokov.