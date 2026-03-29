Banská Bystrica bude dejiskom 30. ročníka United Europe Jazz Festivalu
Program v miestnom hudobnom klube otvorí koncert amerického tenor saxofonistu Scotta Hamiltona.
Autor TASR
Banská Bystrica 29. marca (TASR) - Banská Bystrica bude koncom apríla dejiskom 30. ročníka United Europe Jazz Festivalu. Na podujatí sa od 24. do 25. apríla na viacerých miestach opäť predstavia domáci i zahraniční muzikanti. TASR o tom informovala Barbara Károlyová z kancelárie primátora.
Program v miestnom hudobnom klube otvorí koncert amerického tenor saxofonistu Scotta Hamiltona. „Je známy svojím melodickým štýlom a pravidelne vystupuje na významných jazzových pódiách po celom svete,“ objasnila. Doplní ho slovenské trio v zložení klavír, kontrabas a hra na bicie. Súčasťou festivalu bude aj priestor, ktorý poskytne miesto na hudobné stretnutia hostí festivalu a domácich hudobníkov.
Druhý deň festivalu otvorí na Námestí SNP hudobný program Big Band Základnej umeleckej školy Jána Cikkera. „Pravidelne predstavuje mladé hudobné talenty. Nasledovať bude vystúpenie poľskej formácie, známej spojením elektroniky, jazzovej improvizácie a energického koncertného prejavu,“ zdôrazňuje mesto. Súčasťou popoludňajšieho programu na námestí bude aj symbolické spustenie fontány. „Primátor Ján Nosko tak pomyselne odštartuje letnú sezónu v centre mesta,“ podotkla Károlyová.
Sobotný (25. 4.) program vyvrcholí v Robotníckom dome koncertom orchestra, ktorý sa venuje autentickej interpretácii hudby obdobia swingu z 30. a 40. rokov minulého storočia. „V Banskej Bystrici uvedú program, ktorý pripomenie známe piesne z českých filmových komédií prvej republiky aj swingové skladby zo zámoria,“ konštatuje samospráva.
Festival prepája tri krajiny - Slovensko, Česko a Poľsko. V partnerských mestách Hradec Králové a Zakopané sa v rámci neho predstaví slovenské dámske trio. Svojim repertoárom prenáša poslucháčov do zlatej éry džezu a swingu.
United Europe Jazz Festival organizujú v Banskej Bystrici od roku 1996. V čase svojho vzniku bol jediným dixielandovým festivalom na Slovensku.
Program v miestnom hudobnom klube otvorí koncert amerického tenor saxofonistu Scotta Hamiltona. „Je známy svojím melodickým štýlom a pravidelne vystupuje na významných jazzových pódiách po celom svete,“ objasnila. Doplní ho slovenské trio v zložení klavír, kontrabas a hra na bicie. Súčasťou festivalu bude aj priestor, ktorý poskytne miesto na hudobné stretnutia hostí festivalu a domácich hudobníkov.
Druhý deň festivalu otvorí na Námestí SNP hudobný program Big Band Základnej umeleckej školy Jána Cikkera. „Pravidelne predstavuje mladé hudobné talenty. Nasledovať bude vystúpenie poľskej formácie, známej spojením elektroniky, jazzovej improvizácie a energického koncertného prejavu,“ zdôrazňuje mesto. Súčasťou popoludňajšieho programu na námestí bude aj symbolické spustenie fontány. „Primátor Ján Nosko tak pomyselne odštartuje letnú sezónu v centre mesta,“ podotkla Károlyová.
Sobotný (25. 4.) program vyvrcholí v Robotníckom dome koncertom orchestra, ktorý sa venuje autentickej interpretácii hudby obdobia swingu z 30. a 40. rokov minulého storočia. „V Banskej Bystrici uvedú program, ktorý pripomenie známe piesne z českých filmových komédií prvej republiky aj swingové skladby zo zámoria,“ konštatuje samospráva.
Festival prepája tri krajiny - Slovensko, Česko a Poľsko. V partnerských mestách Hradec Králové a Zakopané sa v rámci neho predstaví slovenské dámske trio. Svojim repertoárom prenáša poslucháčov do zlatej éry džezu a swingu.
United Europe Jazz Festival organizujú v Banskej Bystrici od roku 1996. V čase svojho vzniku bol jediným dixielandovým festivalom na Slovensku.