Banská Bystrica bude dejiskom celoštátnych osláv 80. výročia SNP

Banská Bystrica 25. augusta (TASR) - Banská Bystrica bude v stredu 28. a vo štvrtok 29. augusta dejiskom celoslovenských osláv 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP). Súčasťou osláv, ktoré pripravuje Ministerstvo obrany (MO) SR spolu s Úradom vlády SR a ďalšími spoluorganizátormi, bude bohatý kultúrno-spoločenský a sprievodný program spojený s vojenskou prehliadkou.



Počas osláv svoju expozíciu bezplatne sprístupní pre verejnosť Múzeum SNP. Pripravená je aj jazda historických vozidiel, ktoré sa budú z areálu Pamätníka SNP presúvať banskobystrickými ulicami aj so zastávkou na Námestí SNP. Program prvého dňa bude podľa ministerstva podvečer v areáli Pamätníka SNP pokračovať stretnutím s veteránmi SNP. Počas druhého dňa osláv bude možné navštíviť stánky ministerstiev a rôznych organizácií v ich pôsobnosti.



MO SR ďalej informovalo, že pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku SNP vo štvrtok so začiatkom o 10.00 h bude môcť verejnosť sledovať na obrazovke a v priamom prenose Slovenskej televízie a rozhlasu. Slávnostný program bude podľa neho pokračovať príhovormi hostí a kultúrnymi vstupmi. Pripravený je aj hudobno-kultúrny program, po ktorom bude nasledovať vojenská prísaha absolventov základného vojenského výcviku. Podvečer je na programe veľkolepá vojenská prehliadka a v závere dňa aj slávnostný galavečer s hudobnými vystúpeniami, ktorý bude ukončený ohňostrojom.



Celoštátne oslavy 80. výročia SNP si vyžiadajú aj rozsiahle dopravné obmedzenia. V teréne bude na špeciálny dopravný režim dohliadať približne 80 dopravných policajtov.



V súvislosti s nácvikom vojenskej prehliadky i samotnými oslavami SNP budú v Banskej Bystrici a blízkom okolí uzavreté viaceré významné dopravné ťahy. Obmedzenia sa budú počas nedele, pondelka (26. 8.) a štvrtka týkať najmä nábrežnej komunikácie I/66 popri Hrone v centre mesta, cesty I/69 v úseku od Sliača po Banskú Bystricu i rýchlostnej cesty R1. Počas konania celoštátnych osláv SNP budú v Banskej Bystrici uzavreté aj viaceré ulice v centre mesta.



Verejnosti bude v rámci Banskej Bystrice počas dňa osláv SNP k dispozícii desať záchytných parkovísk. Ide o parkovacie plochy pri veľkých obchodných centrách a obchodných domoch či parkoviská na Mičinskej ceste a Štiavničkách. Pre návštevníkov osláv bude v meste zabezpečená aj kyvadlová doprava z Radvaň parku do centra a späť. Počas trvania špeciálneho dopravného režimu budú v rámci mesta platiť aj dopravné obmedzenia v MHD a prímestskej autobusovej doprave.