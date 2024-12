Banská Bystrica bude hospodáriť s rozpočtom vo výške 110 miliónov eur

Banská Bystrica 10. decembra (TASR) - Mesto Banská Bystrica bude v roku 2025 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 110 miliónov eur. Do rozpočtu, ktorý v utorok schválili poslanci mesta na zasadnutí mestského zastupiteľstva, sa po dvoch rokoch vracajú dotácie na kultúru či šport. Významné investície budú použité aj na údržbu ciest a chodníkov či riešenie mostov v havarijnom stave. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Mestský rozpočet samospráva zostavovala v zložitej finančnej situácii, mesto napriek tomu nepristúpilo k zvyšovaniu miestnych daní a poplatkov. "Vďaka neľahkým, ale zodpovedným rozhodnutiam v predchádzajúcom období sme dokázali zostaviť rozpočet, ktorý nám dáva možnosť udržať vitálne funkcie mesta. Bolo potrebné citlivo robiť celoplošné škrty v rôznych oblastiach," skonštatoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.



Najväčší objem financií z mestského rozpočtu, a to 40 miliónov eur, je vyčlenený pre oblasť školstva. Úsporu na prevádzkových nákladoch v základných a materských školách samospráva dokázala zabezpečiť vďaka projektom znižovania energetickej náročnosti budov. V rekonštrukciách škôl a škôlok chce pokračovať aj v budúcom roku, vďaka eurofondom počíta s obnovou Základnej školy (ZŠ) Slovenského národného povstania, ZŠ Golianova či realizáciou zelenej strechy na ZŠ Sitnianska. Samospráva má pripravené aj projekty na obnovu šiestich škôl, na ich realizáciu aktuálne hľadá vhodné modely financovania.



Budúcoročný rozpočet Banskej Bystrice počíta aj s významnými investíciami do údržby ciest a chodníkov či riešenia mostov v havarijnom stave. Rekonštrukciou prejdú cesty na Pieninskej, Rudohorskej a Kollárovej ulici, realizovať sa má aj rozsiahla obnova chodníkov na Fončorde či v Sásovej. Počíta sa tiež s výstavbou nového chodníka a osvetlenia popri novej ceste na Pršiansku terasu či chodníkov v Kostiviarskej alebo Kremničke.



"Na realizáciu finančne nákladných projektov vybudovania nového mosta pri malej železničnej stanici a mosta na Mládežníckej ulici chce mesto okrem vlastných zdrojov čerpať eurofondy. V rozpočte je zahrnutá aj položka 200.000 eur na spracovanie projektovej dokumentácie výstavby nového mosta v Kremničke. Rozsiahlou diagnostikou prejde most pri obchodnom centre v Radvani a obnovou most v Uľanke, ktorý je v havarijnom stave," priblížila radnica.



Banskobystrická samospráva do budúcoročného rozpočtu získala aj 900.000 eur od Národnej diaľničnej spoločnosti ako finančnú náhradu spoločenskej hodnoty drevín. Prostriedky budú použité prioritne na financovanie organizácie Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES). Rozpočet počíta aj so sumou 150.000 eur na vypracovanie projektovej dokumentácie na nový areál ZAaRES.



Do mestského rozpočtu sa po dvoch rokoch vracajú aj dotácie pre športové kluby či organizátorov kultúrnych podujatí, mesto na tento účel vyčlenilo 300.000 eur. Aktívni občania sa zas budú môcť do rozvoja mesta zapojiť prostredníctvom participatívneho rozpočtu, na ktorý je vyčlenená suma 40.000 eur.



Samospráva v rámci fungovania v budúcom roku počíta aj s dopadmi inflácie, zvýšením dane z pridanej hodnoty na 23 percent či zavedením transakčnej dane. Tie budú mať vplyv najmä na obchodné spoločnosti mesta a cenotvorbu obstarávaných tovarov a služieb. "Budeme sa musieť vysporiadať aj s ďalšími narastajúcimi legislatívnymi povinnosťami súvisiacimi s odpadovým hospodárstvom, športovými poukazmi, prípadne kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa," skonštatovala Zuzana Detková poverená vedením ekonomického odboru banskobystrického mestského úradu.