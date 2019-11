Banská Bystrica bude mať od januára novú prednostku

Banská Bystrica 29. novembra (TASR) - Banskobystrický Mestský úrad (MsÚ) bude mať od 1. januára 2020 novú prednostku Maricu Koreňovú. Vo funkcii vystrieda Martina Adamca, ktorý po piatich rokoch k 31. decembru 2019 odchádza z funkcie po vzájomnej dohode. Koreňová je v súčasnosti vedúcou právneho oddelenia. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora mesta Dominika Mojžišová.



"Dôvody na odchod sú na oboch stranách. Na jednej strane sú to jeho osobné dôvody. Z mojej strany sú to výhrady týkajúce sa jeho komunikácie dovnútra úradu, ako aj smerom k poslancom mestského zastupiteľstva," uviedol v tejto súvislosti primátor Ján Nosko.



Dodal, že najväčšou výhradou je napriek opakovaným upozorneniam oneskorené spustenie procesu verejného obstarávania na dodávateľa letnej a zimnej údržby. "Napriek všetkému sa chcem Martinovi Adamcovi poďakovať za spoluprácu, počas piatich rokov sa nám v meste podarilo zrealizovať veľa pozitívnych vecí. Nerozchádzame sa v zlom, no prišiel čas na zmenu," dodal primátor.



Koreňová, ktorá bude po novom funkciu zastávať, má podľa Noska jeho plnú dôveru. "Verím, že vďaka tomuto rozhodnutiu bude zabezpečená kontinuita procesov a v novom zložení budeme môcť ďalej pracovať na rozvoji nášho mesta. Ďalšie zmeny v súvislosti s odchodom pána prednostu nie sú plánované," doplnil.