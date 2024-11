Banská Bystrica chce opäť poskytnúť dotácie na šport či kultúru

Banská Bystrica 18. novembra (TASR) - Mesto Banská Bystrica plánuje do rozpočtu po dvoch rokoch vrátiť dotácie na šport, kultúru, vzdelávanie či iné verejnoprospešné činnosti. Na tento účel chce pre rok 2025 vyčleniť sumu 300.000 eur. O návrhu budúcoročného rozpočtu mesta bude v decembri hlasovať mestské zastupiteľstvo (MsZ). Na sociálnej sieti o tom informoval primátor mesta Ján Nosko.



Dotačná schéma z mestského rozpočtu pre združenia či kluby bola v Banskej Bystrici v rokoch 2023 a 2024 pozastavená. Dôvodom bolo znížené financovanie samospráv zo strany štátu ale tiež zvýšené výdavky mesta v dôsledku pandémie, inflácie či energetickej krízy. Návrh na vrátenie dotácií do mestského rozpočtu mal vzniknúť po dohode s členmi poslaneckých klubov podporujúcich súčasné vedenie banskobystrickej samosprávy.



"Po dvoch rokoch pôstu tak chceme pomôcť subjektom zameraným na šport, kultúru, vzdelávanie, cestovných ruch, životné prostredie i sociálnu oblasť a podporiť tak kluby a organizácie pôsobiace v našom meste v ich verejnoprospešnej činnosti," skonštatoval Nosko.



Banská Bystrica sa v súčasnosti pripravuje aj na dôsledky spôsobené konsolidačným balíčkom či zvyšujúcim sa daňovým zaťažením. Podľa primátora ich mesto pocíti vo všetkých oblastiach.



"Uvedomujeme si, že samosprávy zápasia s mnohými problémami, no nemohli sme už dlhšie čakať a riskovať, že zlá finančná situáciu v kluboch a organizáciách vyústi k ukončeniu ich ušľachtilých činností," vysvetlil návrh na opätovné zavedenie dotačnej schémy banskobystrický mestský poslanec Milan Smädo.



Dotácie z rozpočtu mesta boli v minulosti vyčlenené napríklad pre športové kluby. Tie boli v roku 2024 napriek chýbajúcej schéme podporené napríklad zvýhodnenými podmienkami poskytovania mestskej infraštruktúry prostredníctvom odpustenia nájmov.



"Išlo o školské telocvične, ako aj športoviská v správe ZAaRESu, akým je napríklad Mestský mládežnícky štadión. Taktiež sa z mestského rozpočtu výrazne financuje chod zimného štadióna či plavárne. Tieto výhody sa týkali len tých, ktorí využívali mestskú infraštruktúru, a preto ma o to viac teší, že pristupujeme aj k priamej podpore, aby si vedeli športové kluby pokryť aspoň sčasti svoje náklady na prenájom športovísk u iných prenajímateľov," doplnil viceprimátor Martin Majling.



Na dotácie pre združenia a kluby venujúce sa športu, mládeži, kultúre, cestovnému ruchu, životnému prostrediu, vzdelávaniu či sociálnej oblasti plánuje banskobystrická samospráva pre rok 2025 vyčleniť sumu 300.000 eur. O návrhu mestského rozpočtu, v rámci ktorého bude dotačná schéma zapracovaná, budú poslanci mesta hlasovať na decembrovom zasadnutí MsZ. O konkrétnej výške finančnej podpory pre jednotlivé subjekty by následne začiatkom budúceho roka rozhodovali odborné komisie MsZ.



"Dovtedy budeme musieť upraviť VZN o poskytovaní dotácií, aby sa o ne mohli uchádzať aj organizácie, ktoré tak neurobili v stanovenom termíne mysliac si, že dotačná schéma nebude otvorená," doplnil Nosko.