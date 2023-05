Banská Bystrica chce po incidente posilniť odborný tím školského úradu

Banská Bystrica 5. mája (TASR) – Mesto Banská Bystrica plánuje po udalosti na jednej zo základných škôl (ZŠ) na sídlisku Sásová posilniť odborný tím školského úradu. Viaceré kroky bezprostredne po incidente, pri ktorom žiačka nevedomky požila dezinfekčný prostriedok, vykonala i samotná škola. Pre TASR to uviedla hovorkyňa primátora Dominika Adamovičová.



Ako priblížila hovorkyňa, samospráva chce v rámci školského úradu na udalosť reflektovať posilnením odborného tímu. Vytvoriť plánuje pozíciu referenta pre školskú krízovú intervenciu. ZŠ bezprostredne po udalosti zvolala triednické hodiny, na ktorých učitelia so žiakmi danú situáciu riešili. Odporúčania, ako v triedach postupovať, dal triednym učiteľom školský psychológ.



"Zároveň zasadla pedagogická rada, na ktorej si účastníci prešli vnútornú smernicu školy o predchádzaní patologických javov a šikany. Súčasne bolo zvolané mimoriadne plenárne rodičovské združenie, kde škola informovala rodičov o mimoriadnych zavedených opatreniach s cieľom zvýšiť bezpečnosť žiakov," doplnila Adamovičová.



K incidentu na ZŠ Pieninská v Banskej Bystrici došlo koncom apríla po hodine telesnej výchovy, keď išli žiaci šiesteho ročníka späť do triedy na ďalšie vyučovanie. Jedno z dievčat sa napilo z vlastnej fľaše a obsah tekutiny vypľulo na dlážku. Dezinfekčný prostriedok vo fľaši mala zacítiť triedna učiteľka. Žiačka bola niekoľko dní hospitalizovaná v banskobystrickej detskej nemocnici. Vedenie ZŠ v súvislosti s incidentom odmieta, že by dievča bolo dlhodobo šikanované. O tom, odkiaľ dezinfekčný prostriedok pochádzal, škola nemá vedomosť.



Polícia v súvislosti s prípadom začala trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. "Vyšetrovanie prípadu ďalej pokračuje, prebiehajú výsluchy a čakáme na výsledok expertízneho skúmania," priblížila pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová. Ako dodala, obvinenie voči konkrétnej osobe zatiaľ vznesené nebolo.