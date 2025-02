Banská Bystrica chce pokračovať v modernizácii športového areálu

Banská Bystrica 11. februára (TASR) - Banskobystrická samospráva chce získať financie na rekonštrukciu druhého, zastaraného futbalového ihriska v časti, kde sídli Mestský mládežnícky štadión. Tak, aby v lokalite Radvaň-Kráľová vzniklo ucelené športovisko s existujúcim zázemím. Mestskí poslanci v utorok na zasadnutí odobrili návrh mesta na predloženie žiadosti, ktorou sa bude uchádzať o mimorozpočtové zdroje z výzvy z Fondu na podporu športu. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Cieľom samosprávy je pokračovať v modernizácii športového areálu, zlepšiť podmienky na trénovanie futbalistov a rozšíriť možnosti pre organizovanie športových podujatí.



"Mestský mládežnícky štadión s potrebným zázemím, umelým trávnikom a tribúnou už niekoľko rokov vychováva mladé futbalové nádeje a stal sa ich druhým domovom. Dnes máme možnosť uchádzať sa o financie aj na rekonštrukciu ihriska nachádzajúceho sa v jeho bezprostrednej blízkosti, ktoré pred rokmi nebolo súčasťou stavebných prác a pre športovú činnosť je v nevyhovujúcom stave. Keďže štadión v Kráľovej využívajú všetky futbalové kluby v meste a evidujeme obrovský dopyt po trénovaní detí, mládeže i dospelých, je žiaduce v tejto chvíli zaoberať sa aj možnosťami získania mimorozpočtových zdrojov, ktoré sa nám núkajú," zdôvodnil primátor Ján Nosko.



Projektovú dokumentáciu na revitalizáciu chátrajúceho ihriska si dali vypracovať Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) ešte v roku 2023 a zároveň získali právoplatné stavebné povolenie. Futbalové ihrisko sa nachádza pod oporným múrom, ktorý sa zosúva a mohol by kedykoľvek spadnúť.



"Keď sme pred pár rokmi prebudovali staré futbalové ihrisko na moderné športovisko, záujem o futbal v meste výrazne vzrástol. Využívajú ho stovky športovcov, preto im chceme podmienky na trénovanie ešte viac skvalitniť. Existujúce zázemie poskytuje možnosti pre viac ako jedno ihrisko, preto plánujeme hracie plochy rozšíriť a navýšiť tak kapacitu. Stavebné práce by sa zamerali na rekonštrukciu umelého trávnika a dostavbu oporného múru, obnovu oplotenia či inštaláciu osvetlenia," vysvetlil riaditeľ ZAaRES Ivan Šabo.



Celkový rozpočet revitalizácie starého futbalového ihriska sa pohybuje vo výške 1,2 milióna eur.



"Z Fondu na podporu športu sa budeme uchádzať o 860.000 eur, spoluúčasť mesta predstavuje asi 370.000 eur. V prípade, že by sme boli úspešní, vyhodnotíme si objem získaných financií a na základe toho prijmeme definitívne rozhodnutie, či do realizácie tohto projektu pôjdeme," dodal druhý zástupca primátora Martin Majling.