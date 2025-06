Banská Bystrica chce rezidentom vydať návštevnícke parkovacie karty

Banská Bystrica 10. júna (TASR) - Nové rezidentské zóny v Banskej Bystrici, ktoré mesto zaviedlo vlani na sídlisku Podlavice, na Uhlisku a Severnej-Bakossovej ulici, priniesli prvé výsledky. Samospráva v nich eviduje vysokú disciplinovanosť obyvateľov, ktorí dodržiavajú stanovené pravidlá a aj pokles počtu zaparkovaných vozidiel. Aktuálne pripravuje novinku v podobe návštevníckych parkovacích kariet, ktoré budú môcť rezidenti využívať pre svoje návštevy. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



„V rezidentských zónach evidujeme úbytok zaparkovaných automobilov, čo je jedným z hlavných sprievodných javov regulácie parkovania. Zároveň pokračujeme v realizácii ďalších projektov a budovaní nových parkovacích miest, ktoré sú financované z príjmov mesta za parkovanie. Po novom navrhujeme pre rezidentov s trvalým pobytom v týchto zónach ku každej prvej rezidentskej karte vydať bezplatnú návštevnícku, ktorá bude obsahovať 100 bezplatných parkovacích hodín. Rezidenti ich budú môcť využiť počas roka pre svoje návštevy,“ vysvetlil primátor Ján Nosko.



Návrh minulý týždeň odsúhlasila komisia mestského zastupiteľstva pre dopravu, verejný poriadok a bezpečnosť a 24. júna budú o ňom rokovať poslanci. Ak navrhované zmeny odsúhlasia, rezidenti by mali mať návštevnícke karty k dispozícii od 15. júla. Nájdu ju v aplikácii datamesta.banskabystrica.sk bez toho, aby o ňu museli požiadať. V rámci aplikácie zadajú evidenčné číslo vozidla a počet hodín, ktoré sa budú postupne odpočítavať.



„Návštevnícku kartu plánujeme zriadiť aj pre obyvateľov s trvalým pobytom v zóne, ktorí nevlastnia motorové vozidlo, a teda nezaberajú verejný priestor. Chceme im umožniť získať návštevnícku kartu so 100 hodinami. V prípade, ak má takáto osoba viac ako 70 rokov alebo je držiteľom parkovacieho preukazu ŤZP, nemá vyhradené parkovacie miesto a nemá rezidentskú parkovaciu kartu, bude mať nárok na 200 bezplatných parkovacích hodín. O kartu si bude môcť požiadať bezplatne prostredníctvom spomínanej aplikácie alebo v klientskom centre mestského úradu,“ doplnil prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.



Po vyčerpaní bezplatných parkovacích hodín budú môcť návštevníci rezidentských zón s 24-hodinovou reguláciou na Fortničke, Sídlisku, Kollárovej ulici, Ulici Československej armády, Bakossovej ulici a na Ceste k nemocnici, využiť miesta v zóne plateného parkovania v centre mesta.



V rezidentských zónach v Podlaviciach, na Uhlisku a Severnej-Bakossovej ulici platí nočná regulácia parkovania od 17.00 do 7.00 h. Počas dňa môžu návštevy zaparkovať v týchto zónach kdekoľvek bez úhrady. Po minutí bezplatných parkovacích hodín zaplatia v rezidentských zónach po 17.00 h prostredníctvom parkovacieho automatu, SMS-kou alebo v aplikácii 50 centov za hodinu, respektíve tri eurá/noc.