Banská Bystrica chce v parku vyrúbať najskôr iba kalamitné stromy
Primátor pripomenul, že zeleň v mestskom parku, ktorý je vyše 130-ročnou národnou kultúrnou pamiatkou, je v zlom zdravotnom stave a veľká časť stromov predstavuje bezpečnostné riziko pre návštevníkov.
Autor TASR
Banská Bystrica 14. októbra (TASR) - Mesto Banská Bystrica chce v rámci plánovaných výrubov v mestskom parku na Tajovského ulici odstrániť najskôr iba kalamitné stromy, ktorých je približne 200. O osude ďalších približne dvoch stoviek stromov, ktoré sú taktiež v zlom zdravotnom stave, ešte môže prebehnúť diskusia. Samospráva už dostala otvorený list s vyše 5000 podpismi občanov, ktorí s rozsiahlym výrubom nesúhlasia, o situácii a budúcnosti parku chce mesto s oponentmi diskutovať. Na utorňajšom brífingu o tom informoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.
Banskobystrický primátor pripomenul, že zeleň v mestskom parku, ktorý je vyše 130-ročnou národnou kultúrnou pamiatkou, je v zlom zdravotnom stave a veľká časť stromov predstavuje bezpečnostné riziko pre návštevníkov. Potvrdzovať to má aj posledný dendrologický posudok od autorov projektu jeho revitalizácie z roku 2024, ktorý konštatuje zásadné zhoršenie zdravotného stavu drevín v porovnaní s predchádzajúcimi výskumami.
Zlý zdravotný stav stromov v mestskom parku podľa príspevkovej organizácie Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES), ktorá sa o park stará, potvrdzuje aj fakt, že za posledné obdobie v mestskom parku spadlo až desať stromov. „Najrizikovejších drevín bolo zatiaľ vytypovaných 208, ale toto číslo je stále veľmi relatívne. V parku veľmi rýchlo prebiehajú degradačné procesy, dreviny hynú z mesiaca na mesiac,“ skonštatoval za ZAaRES Ondrej Chramec.
Nevyhovujúci zdravotný stav stromov v parku potvrdzujú aj odborníci z Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO), ktorí stromy v minulosti posudzovali. „Vyskytuje sa tu množstvo škodlivých činiteľov, či už biotických, ale takisto bol poškodený abiotickými činiteľmi. Boli tu škody spôsobené vetrom, takisto sú tu škody spôsobené suchom a v zimnom období škody mokrým snehom,“ uviedol Pavol Hlaváč z Katedry integrovanej ochrany lesa a krajiny Lesníckej fakulty TUZVO.
V súvislosti s plánovanou revitalizáciou a so stavom zelene banskobystrická samospráva v ostatnom čase požiadala o povolenie na výrub vyše 400 stromov. „Pre bezpečnosť plánujeme park uzavrieť a uskutočniť nevyhnutné kalamitné výruby. Máme schválené jedno výrubové povolenie, kde je 176 stromov, ktoré sa nachádzajú v kalamitnom pásme. Druhá žiadosť o výrubové konanie je momentálne predmetom vydania rozhodnutia,“ uviedol Nosko.
Primátor priblížil, že pokiaľ nebudú obe povolenia schválené, mesto zatiaľ pristúpi iba k výrubu kalamitných stromov, ktorých je vyše 200. O osude ďalších približne 200 stromov ešte podľa Noska môže pred začiatkom revitalizácie parku prebiehať diskusia. Na pôde mesta sa aj preto v utorok popoludní koná mimoriadne zasadnutie komisie mestského zastupiteľstva pre životné prostredie.
„Chceme diskusiu zo sociálnych sietí preniesť na pragmatickú odbornú rovinu, kde odborníci budú vecne argumentovať o stave mestského parku, o zámere jeho revitalizácie a obnovy. Chcem prizvať do odborného poradného tímu aj zástupcov druhej strany, oponentov, ktorí vedia odborne a vecne argumentovať a majú k tomu patričné vzdelanie, samozrejme, aj zástupcov angažovanej verejnosti,“ uviedol Nosko s tým, že pri samotných výruboch bude environmentálny dozor vykonávať Štátna ochrana prírody SR.
Ku kritike zo strany verejnosti a viacerých odborníkov sa v písomnom stanovisku vyjadrili aj autori projektu obnovy mestského parku. Na celý proces sa podľa nich treba pozerať práve z pohľadu revitalizácie parku ako celku a nielen z pohľadu jednotlivých stromov alebo jednotlivcov, ktorí požadujú ich ochranu z dôvodu zachovania biotopu pre živočíchy. „Žiaľ, po mnohých diskusiách pamiatková starostlivosť takéto riešenie neumožnila,“ uviedla krajinná architektka Lenka Gulačová.
Proti plánovanému výrubu v banskobystrickom mestskom parku sa v posledných dňoch postavila časť verejnosti, viacerí odborníci i ochrancovia prírody. Vyše 5000 ľudí svojím podpisom v otvorenom liste vyjadrilo znepokojenie nad pripravovanými krokmi. Samosprávu žiadajú, aby masívny výrub pozastavila, a tvrdia, že ekologická, historická a spoločenská hodnota parku tkvie práve v jeho starých vzrastlých stromoch. Pripomínajú tiež, že mestský park, v ktorom sa aktuálne nachádza takmer 800 stromov, je útočiskom mnohých druhov vtákov, netopierov a hmyzu vrátane chráneného a vzácneho druhu kováčika hrdzavého.
