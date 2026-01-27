< sekcia Regióny
Banská Bystrica dala z rozpočtu takmer 300.000 eur na 127 projektov
Žiadatelia z oblasti športu získali na 77 projektov 220.000 eur.
Autor TASR
Banská Bystrica 27. januára (TASR) - Mesto Banská Bystrica rozdelilo finančný balík vo výške takmer 300.000 eur medzi organizácie a kluby, ktoré vykonávajú verejnoprospešnú činnosť v oblasti športu, kultúry, vzdelávania, sociálnej oblasti, životného prostredia či cestovného ruchu. Financie rozdeľovali odborné komisie mestského zastupiteľstva (MsZ) a podporili nimi 127 projektov, čo bolo viac ako vlani. TASR o tom v utorok informovala Barbara Károlyová z kancelárie primátora.
„Aj napriek konsolidácii verejných financií, rastúcemu daňovému zaťaženiu a neľahkej situácii, v ktorej sa ocitli samosprávy, sa nám podarilo udržať v rozpočte balík peňazí pre aktívnych ľudí a inštitúcie, ktoré zlepšujú každodenný život v Banskej Bystrici. Rozdeľovanie dotácií na úrovni odborných komisií považujem za najlepší a najzodpovednejší spôsob, ako zabezpečiť, že budú verejné financie slúžiť tam, kde majú,“ konštatoval primátor Ján Nosko.
Žiadatelia z oblasti športu získali na 77 projektov 220.000 eur. Dotácia pomôže zabezpečovať pravidelnú činnosť športových klubov pracujúcich s mládežou v individuálnych i kolektívnych športoch. Okrem iného ide o podporu športových podujatí i prácu s mládežou v súťažných a nesúťažných odvetviach.
Úspešných bolo tiež päť projektov z oblasti vzdelávania v celkovej hodnote 10.000 eur zameraných na spoznávanie minulosti a prírody či vytváranie komunitného zázemia.
Komisia MsZ pre kultúru rozhodla o prerozdelení 26.000 eur, ktoré využijú na realizáciu a skvalitnenie svojich projektov 19 žiadatelia. Ide o podujatia organizované banskobystrickými inštitúciami, zbormi, združeniami či súbormi. Finančná injekcia pomôže s organizovaním tradičných podujatí a s tvorbou inovatívnych umeleckých konceptov. Na záchranu pamätihodností pôjde 7000 eur a rozdelí sa medzi šesť žiadostí.
Prostriedkami pre cestovný ruch vo výške 10.000 eur mesto podporilo sedem projektov. Týkajú sa podujatí, ktoré do mesta pod Urpínom každoročne lákajú domácich i zahraničných návštevníkov.
Dotácie z rozpočtu mesta v objeme 20.000 eur posilnia v sociálnej oblasti inštitúcie pomáhajúce osobám s autizmom, seniorom, zdravotne a sociálne znevýhodneným osobám, ľuďom v krízových životných situáciách a mládeži. Financie si rozdelí desiatka projektov.
V oblasti životného prostredia smeruje dotácia 4750 eur do troch projektov ekologického charakteru.
