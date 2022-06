Dni mesta Banská Bystrica prinesú 100 rôznych podujatí

Banská Bystrica 11. júna (TASR) – Tohtoročné Dni mesta Banská Bystrica prinesú počas štyroch dní 100 rôznych podujatí, ktoré sa budú konať na viac ako 30 miestach. Ich súčasťou bude i koncept happeningu, vďaka čomu sa časť programu uskutoční napríklad v mestskej hromadnej doprave (MHD). TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Dominika Adamovičová.



Dni mesta v Banskej Bystrici sa budú konať na Námestí SNP, ale aj na Lazovnej a Národnej ulici, ktorá bude hlavným centrom tohtoročných slávností. Dôvodom sú výročia dvoch dominánt v tejto lokalite, a to 95 rokov od začatia stavby Národného domu a 90. výročie postavenia pobočky Národnej banky Slovenska.



Súčasťou dní mesta bude i koncept happeningu, program sa tak bude odohrávať i na viacerých netradičných lokalitách. "Happening zahŕňa a predstavuje akčné, improvizované umenie, ktoré sa odohráva na špecifických, netypických miestach pre umelecké formy. Ten náš sa spustí na viacerých miestach práve v piatok (17. 6.) o 14.00 h, keď budú v niektorých linkách MHD tanečné, hudobné či herecké improvizácie," uviedla garantka podujatia a programová pracovníčka referátu Robotníckeho domu v Banskej Bystrici Zuzana Chrenková Srncová. Ako dodala, súčasťou priestorov happeningu budú i malá a veľká železničná stanica či nákupné centrá.



Pouličné koncerty banskobystrických umelcov potešia obyvateľov mesta aj v parku L. Novomeského, park J. D. Matejovie sa zas premení na oddychovú zónu s ležadlami. Súčasťou dní mesta bude i pozorovanie oblohy na Vartovke či prehliadka panoramatických filmov v amfiteátri P. Bielika. Celkovo sa do programu tohtoročných osláv zapojilo vyše 50 partnerov vrátane kultúrnych inštitúcií, občianskych združení či hudobných klubov.



Dni mesta Banská Bystrica sa budú konať od štvrtka (16. 6.) do nedele (19. 6.) a odštartujú slávnostným udeľovaním cien mesta v historickej radnici. Počas štyroch dní obyvateľom a návštevníkom mesta ponúknu hudobné, divadelné či tanečné umenie, vernisáže, workshopy a ďalšie sprievodné aktivity.