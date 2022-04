Do hniezda záchrany v Banskej Bystrici doteraz uložili jedno dieťa

Banská Bystrica 23. apríla (TASR) – V Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici je hniezdo záchrany zriadené približne od roku 2006 a doteraz doň uložili jedno dieťa. Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje v reakcii na udalosť, keď v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave našli v utorok (19. 4.) dopoludnia v hniezde záchrany mŕtve dieťa.



Podľa nej banskobystrická nemocnica pravidelne kontroluje funkčnosť všetkých signalizačných zariadení. „Vykonávajú sa aj fyzické kontroly, ktoré sú písomne zdokumentované,“ podotkla s tým, že inkubátor je z novorodeneckej kliniky sledovaný kamerou. Zdôraznila tiež, že v súčasnosti by mali inkubátor vymeniť a pripravujú aj inštaláciu prenosu z kamery na centrálny dispečing.



Občianske združenie Šanca pre nechcených poukazuje na to, že nemocnica, ktorej je hniezdo záchrany darované, sa zaväzuje starať nielen o dieťa, ale aj o jeho funkčnosť a hygienu. Zabezpečenie funkčnosti systému spočíva v pravidelnom overovaní funkčnosti, teda v overovaní toho, či sa po každom otvorení hniezda rozozvučí alarm na novorodeneckom oddelení, čo je pre personál nemocnice signál počkať päť minút a následne hniezdo skontrolovať.



V prípade nálezu mŕtveho novorodenca v hniezde záchrany v Bratislave začala polícia trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. Hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická zdôraznila, že funkčnosť hniezda sa pravidelne kontroluje.