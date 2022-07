Banská Bystrica hľadá opatrovateľov pre seniorov i pre chorých ľudí

Banská Bystrica 19. júla (TASR) – Mesto Banská Bystrica hľadá opatrovateľov pre seniorov alebo pre ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom. TASR o tom informoval Miroslav Strelec z tlačového oddelenia banskobystrického mestského úradu (MsÚ).



Pripomenul, že samospráva má v teréne okolo 75 opatrovateliek, ktoré sa starajú o takmer 150 klientov. Radnica by však podľa neho potrebovala ďalších desať až 15 nových pracovníčok a pracovníkov. Pomáhali by občanom pri zvládaní ich každodenných činností. V zariadeniach sociálnych služieb pracuje 80 opatrovateliek i niekoľko opatrovateľov, ktorí sa 24 hodín denne starajú o približne 200 prijímateľov sociálnych služieb. Ani tento počet však podľa Strelca nie je dostatočný.



"Za jeden z motivačných faktorov môžeme považovať zvýhodnené finančné podmienky, ktoré sme v tomto roku pre túto pracovnú pozíciu v zmysle platnej legislatívy dosiahli," uviedla vedúca odboru sociálnych vecí MsÚ Banská Bystrica Ivana Kružliaková.



Mesto dodáva, že v budúcom období plánuje rozšíriť opatrovanie osôb v domácom prostredí. Zabezpečenie tejto služby je aj v udržiavaní poriadku, praní či žehlení. V zariadeniach sociálnych služieb zas v starostlivosti o starších ľudí vrátane ich osobnej hygieny, kŕmenia, prechádzok a vypĺňania ich voľného času.



Záujemcovia o prácu opatrovateľov v niektorom zo zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta alebo v domácom prostredí môžu kontaktovať mestský úrad. Na toto povolanie je potrebné absolvovať buď akreditovaný kurz, alebo mať úplné stredoškolské odborné vzdelanie so zameraním na opatrovanie. Žiadosť je možné doručiť na adresu Mestský úrad, Oddelenie riadenia ľudských zdrojov, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica.