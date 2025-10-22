Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Banská Bystrica k zabezpečí nezávislý dendrologický posudok k parku

Banskobystrický primátor Ján Nosko v súvislosti s opätovným posúdením stromov v parku na Tajovského ulici požiadal o odbornú spoluprácu arboristu Martina Kolníka

Banská Bystrica 22. októbra (TASR) - Banskobystrická samospráva si k revitalizácii mestského parku zabezpečí nezávislý dendrologický posudok. Radnica tak reaguje na žiadosť odbornej organizácie ISA Slovensko, združujúcej arboristov, ktorá vyzvala na aktualizáciu pôvodného posudku alebo vypracovanie nového. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

Banskobystrický primátor Ján Nosko v súvislosti s opätovným posúdením stromov v parku na Tajovského ulici požiadal o odbornú spoluprácu arboristu Martina Kolníka. „Ten sa zameria najmä na aktuálny zdravotný stav a prevádzkovú bezpečnosť jednotlivých drevín v parku, celkový stav drevinového porastu v parku, špecifiká arboristického prístupu k drevinám v historických parkoch, a to v súlade s platnými arboristickými štandardmi a metodikami,“ priblížil Nosko.

Samospráva tvrdí, že chce získať nezávislý odborný podklad, na základe ktorého bude možné v rámci pripravovanej revitalizácie mestského parku prijať zodpovedné rozhodnutia týkajúce sa ďalšej starostlivosti o tunajšie stromy. „Cieľom je opätovne identifikovať dreviny, ktoré sú nebezpečné, neperspektívne, alebo majú krátku životnosť, a preto bude potrebné pristúpiť k ich odbornému odstráneniu a nahradeniu novými stromami,“ doplnil primátor s tým, že nastavená bude aj etapizácia ďalšieho postupu.

Radnica tiež avizuje, že rozširuje odborný poradný tím podieľajúci sa na príprave revitalizácie parku o ďalších odborníkov z akademického prostredia, zástupcov pamiatkarov a verejnosti. Odborná skupina sa bude vyjadrovať aj k vypracovanému dendrologickému posudku.

Mestský park na Tajovského ulici v Banskej Bystrici je národnou kultúrnou pamiatkou, samospráva v rámci prípravy jeho revitalizácie požiadala o povolenie na výrub vyše 400 stromov. Podľa radnice je park v zlom stave a veľká časť stromov predstavuje bezpečnostné riziko pre návštevníkov. Proti plánovanému výrubu sa v ostatných dňoch postavila časť verejnosti, viacerí odborníci, ochrancovia prírody i inštitúcie vrátane Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela či Botanického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV). Samospráva v polovici októbra informovala, že najskôr odstráni iba kalamitné stromy, ktorých je približne 200. O osude ďalších približne dvoch stoviek stromov, ktoré sú taktiež v zlom zdravotnom stave, ešte môže podľa mesta prebehnúť diskusia.
