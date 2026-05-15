Banská Bystrica: Kontrola na plážovom kúpalisku ukázala nedostatky
Avizovaný termín otvorenia k 1. júnu považujú podľa Marhefkovej za otázny a jeho naplnenie bude závisieť od toho, či tieto nedostatky nájomca v najbližšom období odstráni.
Autor TASR
Banská Bystrica 15. mája (TASR) - Na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici sa v piatok za účasti pracovnej skupiny mestského úradu (MsÚ) uskutočnila prvá tohtoročná odborná obhliadka areálu pred nadchádzajúcou letnou sezónou. Informovala o tom hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že napriek deklarovaným zámerom nájomcu priniesla obhliadka sklamanie a potvrdila, že aktuálny stav areálu nezodpovedá očakávanej úrovni pripravenosti na nadchádzajúcu letnú sezónu.
Ako uviedla, viaceré časti kúpaliska pôsobia nedokončene, technicky aj prevádzkovo nepripravené. Počas obhliadky identifikovali viaceré nedostatky, ktoré bude pred otvorením kúpaliska nevyhnutné odstrániť. Avizovaný termín otvorenia k 1. júnu považujú podľa Marhefkovej za otázny a jeho naplnenie bude závisieť od toho, či tieto nedostatky nájomca v najbližšom období odstráni.
„Pracovná skupina pripraví súhrnný materiál obsahujúci všetky pripomienky a podnety odborných útvarov, poslancov aj zástupcov petičného výboru, ktorý bude následné oficiálne doručený nájomcovi. Zároveň budeme dôrazne požadovať odstránenie všetkých zistených nedostatkov v čo možno najkratšom termíne,“ poznamenala hovorkyňa a pripomenula, že areál pred jeho otvorením preveria aj príslušné štátne orgány. Ďalšia kontrolná obhliadka areálu kúpaliska je podľa jej slov predbežne naplánovaná na 19. júna.
Marhefková v tejto súvislosti dodala, že opätovne sa potvrdzuje problematické nastavenie podmienok nájomnej zmluvy z minulosti, podľa ktorej získal nájomca areál kúpaliska do dlhodobého prenájmu na obdobie 30 rokov. Podľa dostupných právnych analýz je totiž podľa jej slov súčasný zmluvný vzťah pre mesto výrazne nevýhodný a zároveň významne obmedzuje jeho možnosti efektívne zasahovať do spôsobu správy a prevádzky areálu kúpaliska. Prípadné ukončenie alebo zásadná zmena podmienok zmluvného vzťahu je však možná len na základe dohody oboch zmluvných strán, ku ktorej doposiaľ nedošlo.
