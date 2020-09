Banská Bystrica 29. septembra (TASR) – V Banskej Bystrici môžu ľudia bezplatne navštíviť Poradňu zdravia. Odborní pracovníci záujemcom na základe vyšetrenia hodnôt stanovia riziko rozvoja srdcovo-cievneho ochorenia. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici robí vyšetrenia v rámci Svetového dňa srdca. TASR o tom informovala hovorkyňa RÚVZ Mária Tolnayová.



Záujemcom zmerajú hladinu cholesterolu, cukru i tuku v tele. Analyzovať budú aj zloženie tela, pomer pásu a bokov. Fajčiarom budú merať podiel oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu. „Poradenstvo poskytujeme po celý rok. Dávame aj možnosť poradne zdravej výživy, pohybovej aktivity i poradne na odvykanie od fajčenia či znižovanie nadváhy,“ uviedla vedúca lekárka oddelenia podpory zdravia Zora Kľocová Adamčáková.



Medzi hlavné faktory srdcovo-cievneho ochorenia patrí fajčenie, nedostatok pohybovej aktivity, nadváha a obezita, nezdravý spôsob stravovania a vysoký krvný tlak. Podľa odborníkov sa dá chorobe predísť zdravým životným štýlom.



„Dôležité je vyvážené stravovanie s primeraným energetickým príjmom, dostatkom ovocia a zeleniny, preferovanie hydiny a rýb, úplné vynechanie údenín, vyprážaných jedál, polotovarov, sladkostí a sladených nápojov. Pravidelne treba zaraďovať do jedálnička strukoviny, orechy, celozrnné potraviny a dbať na dostatočný príjem tekutín. V pohybovej aktivite sa odporúča 10.000 krokov denne a k tomu aspoň 30 minút takej aktivity, aby ste sa zadýchali a spotili tak, aby ste sa museli prezliecť. Úplnou samozrejmosťou by mal byť dostatočný spánok a pobyt na čerstvom vzduchu,“ doplnila lekárka s tým, že vynechať treba cigarety a alkohol.



Záujemcovia sa môžu do Poradne zdravia objednať telefonicky na čísle 048/4367 440, elektronicky na poradna.zdravia@vzbb.sk alebo osobne na adrese RÚVZ Banská Bystrica.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v roku 2000 vyhlásila 29. september za Svetový deň srdca.