Banská Bystrica má nový hlasovací kôš, špakovník, blízko zastávky MHD

Banská Bystrica 30. októbra (TASR) – Aj mesto pod Urpínom trápi znečisťovanie verejných priestranstiev. V spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici preto začalo realizovať aktivity na to, aby sa situácia zlepšila.



Ako informovalo na sociálnej sieti, v týchto dňoch na Tajovského ulici blízko zastávky mestskej hromadnej dopravy (MHD) osadilo hlasovací kôš, tzv. špakovník s otázkou: „Kto je lepší? Zvolen alebo Banská Bystrica?“ Vhodením žuvačky či ohorku z cigarety ľudia nielenže vyhodia odpad tam, kam patrí, ale budú môcť zahlasovať a rozhodnúť. Kôš umiestnili v tejto lokalite preto, že sa tam pravidelne nachádza veľké množstvo ohorkov a plechoviek od nápojov, napriek tomu, že na zastávke MHD je trvalo umiestnený odpadkový kôš. Za mesiac, keď zastávku čistili, narátali na nej zhruba 350 kusov voľne odhodených ohorkov z cigariet.



„Už pred mesiacom zástupcovia mesta a univerzity vyznačili v lokalite Námestia slobody na úseku dlhom asi tisíc štvorcových metrov zmývateľným sprejom viac než 4500 odhodených žuvačiek. Veríme, že vďaka podobným aktivitám si ľudia uvedomia, že hoci ide 'len' o žuvačku či ohorok, je to odpad, ktorý patrí do koša,“ dodáva magistrát.