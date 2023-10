Banská Bystrica má príručku o sociálnych službách v meste a okolí

Banská Bystrica 14. októbra (TASR) - Samospráva Banskej Bystrice pripravila príručku o sociálnych službách v meste a okolí. Pomôcka prináša základné informácie o možnostiach pomoci, ktoré má mesto. Zároveň uvádza aj to, kto a kde tieto služby poskytuje a pre koho sú určené. TASR o tom informoval Miroslav Strelec z tlačového oddelenia mesta.



Dodal, že informačná brožúra s názvom Poradca a sprievodca sociálnymi službami v meste Banská Bystrica a v okolí čitateľa nasmeruje pri výbere sociálnej služby. Pomôcť mu môže riešiť vzniknutú životnú situáciu. Na jednom mieste nájde informácie spolu s kontaktmi na poskytovateľov sociálnych služieb v meste a blízkom okolí. Záujemcovia sa dozvedia aj poznatky o bezbariérovom prístupe do konkrétneho zariadenia.



Vedúca odboru sociálnych vecí banskobystrického mestského úradu Ivana Kružliaková objasnila, že publikácia obsahuje šesť častí. Prvá oboznámi čitateľa so základnými informáciami o sociálnych službách. Zároveň poskytuje návod, ako o ňu požiadať. Druhá časť približuje jednotlivé druhy služieb spolu s kontaktnými údajmi na ich poskytovateľov. "V tretej časti sa píše o sociálnom poradenstve a sociálnej rehabilitácii. Kontakty na rekondičné služby či ošetrovateľskú starostlivosť sú súčasťou štvrtej kapitoly," zdôraznila.



Piata časť brožúry sa sústreďuje na pôsobenie inštitúcií štátnej správy i samosprávy. Taktiež aj na uskutočnenie rôznych programov v sociálnej oblasti. A to od subjektov, ktoré sa venujú sociálnoprávnej ochrane detí až po organizácie, ktoré poskytujú služby pre obyvateľov z rómskych komunít. Prehľad o obciach Banskobystrického okresu, ktoré poskytujú konkrétnu sociálnu službu, sú súčasťou poslednej časti.



Poradcu a sprievodcu sociálnymi službami záujemcovia nájdu na webe mesta v sekcii s názvom sociálna pomoc. Súčasne aj v interaktívnom mapovom prostredí GISPLAN, ktoré poskytuje informácie prostredníctvom digitálnych máp. Obyvatelia si v systéme vyhľadajú konkrétne zariadenie sociálnych služieb. Vďaka systému sa dostanú k jeho GPS súradniciam a základným údajom vrátane telefónneho a e-mailového kontaktu. Príručka je zároveň k dispozícii aj v klientskom centre mestského úradu.