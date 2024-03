Na Poľnej ulici v Banskej Bystrici začína výstavba parkovacích plôch

Banská Bystrica 20. marca (TASR) - Na Poľnej ulici v mestskej časti Radvaň-Kráľová v Banskej Bystrici sa začína s výstavbou parkovacích plôch. Oproti súčasnosti sa počet miest na parkovanie zvýši dvojnásobne. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková a upozornila, že v tejto lokalite je preto potrebné počítať v najbližších týždňoch so zvýšeným pohybom stavebných mechanizmov.



Na ploche 443 metrov štvorcových vznikne 33 kolmých parkovacích miest, z toho dve pre ťažko zdravotne postihnuté osoby. Okrem toho dôjde aj k realizácii dažďovej kanalizácie a vybudovaniu nového chodníka pozdĺž bytového domu. Ten povedie od križovatky ulíc Poľná/Malachovská a napojí sa na zrekonštruovaný chodník pred bytovým domom Poľná č. 9. Dažďové vody budú odvedené do odlučovača ropných látok a po prečistení následne cez dažďovú kanalizačnú prípojku do existujúcej verejnej dažďovej kanalizácie.



"Okrem rekonštrukcie cesty na Poľnej ulici sme sa po rokoch dostali aj k realizácii projektu vybudovania parkovacích miest. Automobily na tomto mieste parkovali neorganizovane, na čo využívali aj chodník pre peších. Zmenou pozdĺžneho státia na kolmé zdvojnásobíme počet parkovacích miest, ktoré na Poľnej ulici chýbajú. Verím, že dočasné obmedzenia obyvatelia pochopia a budú trpezliví. Nové parkovisko prispeje k zvýšeniu ich komfortu," konštatoval primátor Ján Nosko.



Podľa projektovej dokumentácie má zhotoviteľ, spoločnosť PMR Stavby, na realizáciu diela štyri mesiace. Avizuje však ukončenie stavebných prác v skoršom termíne. Z mestského rozpočtu bolo na tento projekt vyčlenených 224.000 eur. Po verejnom obstarávaní ide o práce v objeme zhruba 160.500 eur.



"Obyvateľov sme informovali, že najbližšie mesiace musia počítať s niekoľkými obmedzeniami. Počas výstavby parkoviska nebude možné parkovať na miestach, na ktorých boli zvyknutí. Počas prekládky chodníka budú musieť využiť chodník na druhej strane cesty," doplnil Andrej Ivanič z oddelenia investičnej výstavby mestského úradu.