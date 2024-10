Banská Bystrica na rastúcu polarizáciu reaguje sériou workshopov

Banská Bystrica 11. októbra (TASR) - Mesto Banská Bystrica pokračuje v aktivitách smerujúcich k vzájomnému dialógu. Koncom septembra samospráva zrealizovala prvý zo série workshopov zameraných na to, ako pracovať s polarizáciou a ako pôsobiť vo verejnom priestore depolarizačne. Na stretnutí bolo prítomné vedenie mesta i komunikačný tím, ďalšie sú pripravené pre zamestnancov mesta i občiansku verejnosť. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Samospráva sériou workshopov reaguje na polarizáciu, ktorá v spoločnosti intenzívne narastá. Fenomén prítomný na celom Slovensku a jeho neriešenie podľa nej ovplyvňuje kvalitný rozvoj miest. Prvé z pripravených stretnutí zameraných na to, ako strategicky pracovať s polarizáciou, absolvovalo vedenie mesta a komunikačný tím. Práve lídri majú totiž podľa samosprávy významné postavenie vo verejnom priestore a môžu tak prispievať k depolarizácii spoločnosti.



"Rozdeľovanie na dobrých a zlých, intenzita 'hejtu' na sociálnych sieťach či vnímanie verejného priestoru a mestského úradu cez politickú prizmu narúša spoločenskú súdržnosť v meste. Rôzne nálepkovanie a neschopnosť počúvať sa navzájom prehlbuje polarizáciu, a preto ovplyvňuje kvalitu spolupráce s viacerými aktérmi, odbornou verejnosťou a vzďaľuje nás od kvalitného rozvoja mesta," skonštatovala vedúca referátu participácie a inovácie v oblasti otvoreného spravovania na banskobystrickom mestskom úrade Soňa Kariková.



Na septembrovom workshope sa účastníci dozvedeli, ako polarizácia funguje, spoznali jej základnú dynamiku aj konkrétne stratégie, ako s polarizáciou pracovať na základe reálnych situácií v meste. "Myslím si, že nielen v Banskej Bystrici potrebujeme nadviazať dialóg, ktorý je dôležitý pri riešení rôznych tém. Je dobré vedieť, ako zvládnuť niektoré vyhrotenejšie situácie, pri ktorých sa stretávajú viaceré záujmové skupiny a nie vždy dokážu nájsť spoločnú reč," uviedol viceprimátor Martin Majling.



V rámci série vzdelávacích podujatí sú pripravené ďalšie dva workshopy, ktoré budú určené pre zamestnancov mestského úradu, poslancov i občianskych aktérov z neziskového či akademického prostredia. Workshopy organizuje referát pre participáciu a inováciu v oblasti otvoreného spravovania v spolupráci s neziskovou organizáciou Dialogue Centre, ambíciou je v budúcnosti ponúknuť podobné aktivity aj iným samosprávam.



Banská Bystrica je ako jediné mesto na Slovensku od roku 2021 súčasťou Iniciatívy pre otvorené vládnutie na lokálnej úrovni. Vďaka tomu vstupuje do zahraničných projektov s cieľom rozvíjať spoluprácu s inými samosprávami, diskutovať na spoločné témy a získavať príklady dobrej praxe. Aktivity sú realizované v rámci projektu Ambasádori dobrých vzťahov.