Banská Bystrica na týždeň ožije veľkonočnými trhmi a bohatým programom
Autor TASR
Banská Bystrica 24. marca (TASR) - V Banskej Bystrici sa v utorok začína podujatie Veľkonočné námestie, počas ktorého sa Námestie SNP premení na priestor plný folklóru, remesiel a rodinnej zábavy. Každý deň až do 31. marca tu nájde verejnosť predajné stánky a bohatý program. TASR o tom informovala Barbara Károlyová z kancelárie primátora.
Ako uviedla, podujatie otvoria o 16.00 h Michal a Matúš Fiľovci, ktorí symbolicky odštartujú týždeň venovaný veľkonočným tradíciám a sviatkom jari. „Počas nasledujúcich dní sa námestie premení na živý priestor, kde sa stretnú folklór, remeslá aj rodinná zábava. K tejto tradícii patria aj predajné stánky s tematickým tovarom,“ priblížila Károlyová s tým, že návštevníci si budú môcť nakúpiť veľkonočné dekorácie, remeselné výrobky, kraslice, prútené výrobky či sezónne dobroty.
Každý deň od 14.00 h budú na námestí tvorivé dielne určené pre deti aj dospelých. Pod vedením skúsených remeselníkov si návštevníci vyskúšajú rôzne tradičné techniky, ako zdobenie kraslíc voskom, drôtovanie, plstenie veľkonočných dekorácií z ovčej vlny či výrobu sviečok z včelieho vosku. Remeselníci predvedú tiež umenie pletenia korbáčov, výroby píšťaliek alebo tradičných prútených košíkov.
Program počas Veľkonočného námestia spestrí 29. marca vystúpenie detského folklórneho súboru Drienka zo Slovenskej Ľupče s programom Hravá chasa. Súčasťou podujatia bude aj interaktívna aktivita s názvom Kamže zajko odskákal? Na návštevníkov čaká séria súťažných úloh rozmiestnených na štyroch stanoviskách priamo na námestí. Podujatie vyvrcholí 31. marca vystúpením domáceho detského folklórneho súboru Radosť s programom Vesnu vítajme, skočmo spievajme.
