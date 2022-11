Banská Bystrica: Na zimnú údržbu ciest a chodníkov sme pripravení

Banská Bystrica 25. novembra (TASR) – Od polovice novembra sú spoločnosti, ktoré v Banskej Bystrici zabezpečujú zimnú údržbu, v pohotovosti. Pre údržbu vozoviek je k dispozícii približne 200 ton posypovej soli a 18 kusov techniky, v prípade chodníkov majú takisto dostatočné zásoby soli, 28 mechanizmov a 12 pracovníkov na ručné výkony. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová.



Zimnú údržbu na cestách zabezpečuje firma MIS, o chodníky sa stará spoločnosť Begbie. "Obidve spoločnosti majú zriadenú nonstop dispečerskú službu. Zmenoví dispečeri zabezpečujú získavanie informácií o aktuálnom stave komunikácií a predpovediach počasia, na základe vyhodnotenia ktorých sa realizujú potrebné výkony. Včasnosť a kvalita zimnej údržby na cestách a chodníkoch do veľkej miery závisí aj od toho, ako v meste a na sídliskách parkujeme. Všetkých účastníkov cestnej premávky preto žiadame, aby nesprávnym a možno aj bezohľadným parkovaním nevytvárali prekážky na výkon zimnej údržby," vyzvala Renáta Hláčiková, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí magistrátu.



Operačný plán zimnej údržby rozdeľuje cesty a chodníky podľa poradia dôležitosti. Počas sneženia alebo poľadovice sú dôležité predovšetkým zberné miestne komunikácie, hlavné ťahy s hromadnou dopravou a prístupové komunikácie k zdravotníckym zariadeniam.



"Disponujeme modernými mechanizmami, dostatkom posypovej soli a pracovníkmi, ktorí zabezpečia ručné čistenie. Hoci nás snehová nádielka ešte v tomto období nezastihla, verím, že na prvý sneh či poľadovicu budeme dostatočne pripravení, a bez väčších komplikácií si poradíme so všetkými nástrahami, ktoré so sebou zima prináša," reagoval primátor Ján Nosko.