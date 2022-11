Banskú Bystricu bude od utorka zdobiť 18 metrov vysoký smrek z Tajova

Banská Bystrica 22. novembra (TASR) – Banskobystrické Námestie SNP už zdobí hlavný symbol Vianoc, ktorým je zhruba 18 metrov vysoký smrek obyčajný z blízkej obce Tajov. Pracovníci záhradníckych a rekreačných služieb ho v utorok ráno vyrúbali a osadili v historickom centre mesta. Informovala o tom samospráva.



V najbližších dňoch sa začne s inštalovaním výzdoby v meste. Okrem vianočného stromčeka ju bude tvoriť aj skupina lesných zvieratiek, ozdobená fontána, osvetlenie na stožiaroch verejného osvetlenia a vysvietené aleje stromov.



Ako je už v meste pod Urpínom zvykom, vianočná dominanta námestia zažiari v plnej kráse na Mikuláša (6. 12.). Stánky s občerstvením budú otvorené od 1. do 26. decembra, každý deň v čase od 11.00 do 23.45 h. Stánky s remeselnými výrobkami a rôznym vianočným sortimentom pribudnú od 6. decembra a denne budú otvorené od 9.00 do 20.00 h až do 22. decembra.



"Po dvojročnej pauze si budeme môcť užiť spoločne atmosféru vianočných trhov v plnom rozsahu. Ďakujem všetkým, ktorí sa s plným nasadením pustili do organizácie. Sú to odborné útvary mesta, ale i rôzne organizácie, podniky, inštitúcie, účinkujúci a mnohí iní," konštatoval primátor Ján Nosko.