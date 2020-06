Národný atletický štadión v B.Bystrici sa buduje podľa harmonogramu

Bratislava/Banská Bystrica 17. júna (TASR) - Práce na rekonštrukcii Štadióna SNP na Štiavničkách v Banskej Bystrici na národný atletický štadión pokračujú podľa schváleného harmonogramu. "Hlavný štadión by mal byť dokončený v marci 2021, no ak všetko pôjde dobre, je šanca, že vedľajšie tréningové ihrisko by mohlo byť dokončené už tento rok na jeseň," priblížil riaditeľ Vojenského športového centra (VŠC) Dukla Banská Bystrica Roman Benčík.



Najväčšou zmenou je podľa neho vytvorenie rozcvičovacieho priestoru na štadióne. "Tento kvázi rozcvičovací tunel využijeme počas väčších pretekov ako takzvanú zvolávateľňu, kde budú všetci pretekári zvolávaní a predstavení ešte pred vstupom na štadión počas súťaže," hovorí. Súčasťou rekonštrukcie je aj rozšírenie priestorov, vybudovanie miestností pre VIP, novinárov a organizátorov podujatia na tribúne. Bude na nej k dispozícii 4000 miest na sedenie a v rámci projektu sa počíta aj s ďalším zvýšením kapacity.







"Predtým tu boli dve futbalové ihriská. Po rekonštrukcii tu bude atletický štadión, ktorého súčasťou bude aj ihrisko pre tréning futbalistov. Tiež priestory pre technické disciplíny, ako je hod oštepom, diskom, kladivom a vrh guľou. Pripravujeme tiež rovinku pre tréning šprintérov alebo silových športovcov," tvrdí Benčík.







Na rekonštrukciu je z verejného obstarávania stanovená suma o niečo viac ako 12.907.000 eur. Súčasťou projektu je zakrytie jednej z tribún. Na štadióne by sa mal konať aj Európsky olympijský festival mládeže (EYOF), ktorý bude hostiť od 24. júla do 1. augusta v roku 2021 viac než 3600 športovcov, členov realizačných tímov, funkcionárov z 50 európskych krajín.



V Banskej Bystrici v júni opäť otvorili aj plážové kúpalisko, ktorého súčasťou budú nové atrakcie pre deti. "Myslím, že si to vychutná veľa skalných fanúšikov kúpaliska. Banskobystričania majú kam ísť a aj s deťmi zmysluplne využiť voľný čas," hovorí primátor mesta Ján Nosko.



Prevádzkovateľ rozšíril jeho časti a vybudoval nové šmýkačky pre deti. Vstupné je aktuálne rovnaké ako minulý rok, podľa konateľa spoločnosti Aqualand Juraja Sninského ho na konci júna ešte budú prehodnocovať, aby pokryli zvýšené náklady spojené predovšetkým s hygienickými opatreniami. "Museli sme zabezpečiť viac personálu, dezinfekciu, ale tiež nové e-kasy," vysvetľuje Sninský.



Kapacitu kúpaliska regionálny úrad verejného zdravotníctva momentálne upravil na 4000 návštevníkov. Pri vstupe merajú návštevníkom teplotu a ten, kto má viac ako 37,2 stupňov Celzia ďalej nemôže ísť. Tiež sa aplikujú dezinfekčné prostriedky na ruky a návštevníci majú medzi sebou dodržiavať dvojmetrové rozstupy.



Momentálne sa podľa Noska realizuje aj verejné obstarávanie na zhotoviteľa komplexnej rekonštrukcie hokejového štadióna. "Suma sa pohybuje okolo 7,5 až 8 miliónov eur a máme pripravené vizuály, ktoré predstavíme verejnosti," hovorí primátor.