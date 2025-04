Nesprávny názov ulice v Banskej Bystrici sa zatiaľ meniť nebude

Banská Bystrica 29. apríla (TASR) - Názov Oremburskej ulice v Banskej Bystrici sa nateraz meniť nebude. Poslanci mesta na utorňajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) neschválili premenovanie ulice na jazykovo správny tvar Orenburská. Samospráva bude o rozhodnutí informovať Ministerstvo kultúry SR, ktoré mesto v súvislosti s používaním nesprávneho názvu opakovane upozorňovalo na porušenie zákona o štátnom jazyku.



Oremburská ulica sa nachádza na banskobystrickom sídlisku Fončorda, jej názov schválila ešte v roku 1978 odborná názvoslovná komisia Okresného národného výboru. Ulica je pomenovaná po ruskom meste Orenburg, jazykovo správny tvar má teda byť Orenburská ulica. Na porušenie zákona o štátnom jazyku upozornilo Ministerstvo kultúry SR mesto ešte v roku 2018, a to na základe podnetu fyzickej osoby.



K príprave všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o ustanovení názvov ulíc a verejných priestranstiev pristúpila banskobystrická samospráva už v roku 2020. „Po zverejnení VZN sa zdvihla vlna nevôle a nespokojnosti zo strany obyvateľov, pričom mestu bolo doručených niekoľko pripomienok s podpisovými hárkami spoločenstiev vlastníkov bytov. Tí s krokom premenovania ulice nesúhlasili s odôvodnením, že by to pre nich predstavovalo zbytočnú administratívnu záťaž,“ priblížila pre TASR hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková a dodala, že vedenie mesta návrh VZN napokon z rokovania MsZ stiahlo.



Rezort kultúry však podľa mesta na odstránení jazykovo nesprávneho pomenovania ulice naďalej trvá. V súvislosti s opakovaným písomným podaním zo strany fyzickej osoby o používaní nesprávneho názvu bola samospráva upozornená aj zo strany rezortu vnútra. O zmene názvu ulice na správny tvar Orenburská sa preto v uplynulom období opäť diskutovalo na odborných komisiách MsZ i na rokovaní mestskej rady. Realizovaný bol aj prieskum medzi obyvateľmi ulice, na ktorej žije takmer 700 ľudí. Viac ako 500 obyvateľov s premenovaním nesúhlasí.



O úprave názvu Oremburskej ulice na jazykovo správny tvar v utorok rokovali i poslanci mesta. Premenovanie ulice mestské zastupiteľstvo napokon neschválilo. „Znamená to, že mesto bude informovať o výsledkoch hlasovania Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a na základe ďalšej komunikácie s rezortom prijmeme rozhodnutie,“ skonštatoval primátor Ján Nosko.