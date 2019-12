Nevyhnutná oprava mosta v Iliaši obmedzí motorovú dopravu

Banská Bystrica 4. decembra (TASR) – Most ponad rieku Hron, ktorý vedie od Zvolenskej cesty do mestskej časti Iliaš v Banskej Bystrici, bude pre nevyhnutnú opravu od 9. do 13. decembra, v čase od 8.00 do 17.00 h, úplne uzavretý pre motorovú dopravu. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Mojžišová.



"Chodcom, prípadne cyklistom, bude umožnený prechod po časti mosta vyhradenej pre chodcov. Motorová doprava môže využiť obchádzkovú trasu z Iliaša po účelovej nespevnenej komunikácii do obce Vlkanová a naopak. Linky mestskej hromadnej dopravy v týchto dňoch budú premávať len po zastávku Iliaš-pri moste," upozornila Mojžišová.



V prípade nevhodných poveternostných podmienok sa práce na oprave mosta prerušia, prípadne presunú, o čom magistrát bude včas informovať.