< sekcia Regióny
Banská Bystrica: Nezávislý posudok potvrdil nutnosť výrubov
Konzultačnú pomoc poskytli viacerí renomovaní odborníci.
Autor TASR
Banská Bystrica 17. decembra (TASR) - V mestskom parku na Tajovského ulici v Banskej Bystrici, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a pripravuje sa jeho revitalizácia, musí dôjsť k bezpečnostným výrubom niektorých starých stromov. Vyplýva to z nezávislého dendrologického posúdenia zdravotného stavu 415 kusov stromov, ktoré si dala samospráva vypracovať. O výsledku informovalo v stredu vedenie mesta.
Dokument, ktorý mu doručili 15. decembra, vypracoval certifikovaný arborista Martin Kolník na odporúčanie organizácie ISA Slovensko, ktorá združuje odborníkov v oblasti starostlivosti o dreviny. S posudzovaním zdravotného stavu a prevádzkovej bezpečnosti jednotlivých stromov začal v závere októbra spolu s krajinnými architektmi z ateliéru Gulačová Šereš architekti, autorkami dendrologického posudku a projektantkami revitalizácie mestského parku, ako aj so zástupcami mestskej organizácie Záhradnícke a rekreačné služby.
„Mojou úlohou bolo stanoviť deliacu líniu medzi skupinou stromov, ktoré ohrozujú prevádzkovú bezpečnosť parku a ktoré by mali byť odstránené alebo ošetrené, aby mohol byť park opäť otvorený. Riešené stromy boli rozdelené do piatich skupín - stromy na urgentný výrub, výrub z dôvodu zlého zdravotného stavu, ostávajúce stromy, stromy potenciálne kolízne so stavebnou činnosťou a stromy potenciálne určené na výrub z kompozičných dôvodov. Posledné dve skupiny budú prehodnocované projektantmi spolu s odborným poradným tímom,“ vysvetlil Kolník. Konzultačnú pomoc poskytli viacerí renomovaní odborníci.
„Posudok potvrdil, že v parku sa nachádzajú desiatky stromov, ktoré ohrozujú jeho prevádzkovú bezpečnosť. V prvej etape je navrhnutých na odstránenie 149 stromov, z toho 127 ohrozujúcich prevádzkovú bezpečnosť a 22 neperspektívnych stromov. Všetky, okrem jednej dreviny, sú súčasťou pôvodného prvého i druhého výrubového povolenia súvisiacich s revitalizáciou parku. Celkovo 132 ďalších kusov stromov je v súčasnosti určených na ošetrenie. Na ďalšie tomografické vyšetrenie je určených deväť stromov,“ konštatoval primátor Ján Nosko.
Mestský park bude nateraz dočasne oplotený a stromy, po vysúťažení odborne spôsobilej spoločnosti a zabezpečení environmentálneho dozoru, v čase vegetačného pokoja, odstránené.
„Aj keď sme sa stretli s nepochopením časti verejnosti, rozhodnutie uzavrieť park bol správny krok. Dnes bude v jeho okolí osadené oplotenie do času, kým nebudú realizované bezpečnostné výruby a ošetrenie stromov. Verím, že k samotným nevyhnutným výrubom budeme môcť pristúpiť začiatkom roka tak, aby sme ho mohli na jar opäť sprístupniť obyvateľom,“ doplnil primátor.
O zvyšných skupinách drevín potenciálne určených na výrub v ďalších etapách budú viesť diskusie projektanti s odborným poradným tímom zloženým z odborníkov z oblasti zoológie, entomológov a ekológov či Krajského pamiatkového úradu.
„Cieľom naďalej ostáva zrealizovať víťazný návrh revitalizácie mestského parku, ktorý vzišiel z medzinárodnej architektonickej súťaže. Spolu s rozšíreným odborným tímom a projektantmi plánujeme zároveň nastaviť etapizáciu obnovy zelenej zložky na dlhší časový úsek,“ dodal Nosko.
Dokument, ktorý mu doručili 15. decembra, vypracoval certifikovaný arborista Martin Kolník na odporúčanie organizácie ISA Slovensko, ktorá združuje odborníkov v oblasti starostlivosti o dreviny. S posudzovaním zdravotného stavu a prevádzkovej bezpečnosti jednotlivých stromov začal v závere októbra spolu s krajinnými architektmi z ateliéru Gulačová Šereš architekti, autorkami dendrologického posudku a projektantkami revitalizácie mestského parku, ako aj so zástupcami mestskej organizácie Záhradnícke a rekreačné služby.
„Mojou úlohou bolo stanoviť deliacu líniu medzi skupinou stromov, ktoré ohrozujú prevádzkovú bezpečnosť parku a ktoré by mali byť odstránené alebo ošetrené, aby mohol byť park opäť otvorený. Riešené stromy boli rozdelené do piatich skupín - stromy na urgentný výrub, výrub z dôvodu zlého zdravotného stavu, ostávajúce stromy, stromy potenciálne kolízne so stavebnou činnosťou a stromy potenciálne určené na výrub z kompozičných dôvodov. Posledné dve skupiny budú prehodnocované projektantmi spolu s odborným poradným tímom,“ vysvetlil Kolník. Konzultačnú pomoc poskytli viacerí renomovaní odborníci.
„Posudok potvrdil, že v parku sa nachádzajú desiatky stromov, ktoré ohrozujú jeho prevádzkovú bezpečnosť. V prvej etape je navrhnutých na odstránenie 149 stromov, z toho 127 ohrozujúcich prevádzkovú bezpečnosť a 22 neperspektívnych stromov. Všetky, okrem jednej dreviny, sú súčasťou pôvodného prvého i druhého výrubového povolenia súvisiacich s revitalizáciou parku. Celkovo 132 ďalších kusov stromov je v súčasnosti určených na ošetrenie. Na ďalšie tomografické vyšetrenie je určených deväť stromov,“ konštatoval primátor Ján Nosko.
Mestský park bude nateraz dočasne oplotený a stromy, po vysúťažení odborne spôsobilej spoločnosti a zabezpečení environmentálneho dozoru, v čase vegetačného pokoja, odstránené.
„Aj keď sme sa stretli s nepochopením časti verejnosti, rozhodnutie uzavrieť park bol správny krok. Dnes bude v jeho okolí osadené oplotenie do času, kým nebudú realizované bezpečnostné výruby a ošetrenie stromov. Verím, že k samotným nevyhnutným výrubom budeme môcť pristúpiť začiatkom roka tak, aby sme ho mohli na jar opäť sprístupniť obyvateľom,“ doplnil primátor.
O zvyšných skupinách drevín potenciálne určených na výrub v ďalších etapách budú viesť diskusie projektanti s odborným poradným tímom zloženým z odborníkov z oblasti zoológie, entomológov a ekológov či Krajského pamiatkového úradu.
„Cieľom naďalej ostáva zrealizovať víťazný návrh revitalizácie mestského parku, ktorý vzišiel z medzinárodnej architektonickej súťaže. Spolu s rozšíreným odborným tímom a projektantmi plánujeme zároveň nastaviť etapizáciu obnovy zelenej zložky na dlhší časový úsek,“ dodal Nosko.