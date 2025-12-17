Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 17. december 2025
< sekcia Regióny

Banská Bystrica: Nezávislý posudok potvrdil nutnosť výrubov

.
Motorová píla. Foto: TASR - Tomáš Halász

Konzultačnú pomoc poskytli viacerí renomovaní odborníci.

Autor TASR
Banská Bystrica 17. decembra (TASR) - V mestskom parku na Tajovského ulici v Banskej Bystrici, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a pripravuje sa jeho revitalizácia, musí dôjsť k bezpečnostným výrubom niektorých starých stromov. Vyplýva to z nezávislého dendrologického posúdenia zdravotného stavu 415 kusov stromov, ktoré si dala samospráva vypracovať. O výsledku informovalo v stredu vedenie mesta.

Dokument, ktorý mu doručili 15. decembra, vypracoval certifikovaný arborista Martin Kolník na odporúčanie organizácie ISA Slovensko, ktorá združuje odborníkov v oblasti starostlivosti o dreviny. S posudzovaním zdravotného stavu a prevádzkovej bezpečnosti jednotlivých stromov začal v závere októbra spolu s krajinnými architektmi z ateliéru Gulačová Šereš architekti, autorkami dendrologického posudku a projektantkami revitalizácie mestského parku, ako aj so zástupcami mestskej organizácie Záhradnícke a rekreačné služby.

„Mojou úlohou bolo stanoviť deliacu líniu medzi skupinou stromov, ktoré ohrozujú prevádzkovú bezpečnosť parku a ktoré by mali byť odstránené alebo ošetrené, aby mohol byť park opäť otvorený. Riešené stromy boli rozdelené do piatich skupín - stromy na urgentný výrub, výrub z dôvodu zlého zdravotného stavu, ostávajúce stromy, stromy potenciálne kolízne so stavebnou činnosťou a stromy potenciálne určené na výrub z kompozičných dôvodov. Posledné dve skupiny budú prehodnocované projektantmi spolu s odborným poradným tímom,“ vysvetlil Kolník. Konzultačnú pomoc poskytli viacerí renomovaní odborníci.

„Posudok potvrdil, že v parku sa nachádzajú desiatky stromov, ktoré ohrozujú jeho prevádzkovú bezpečnosť. V prvej etape je navrhnutých na odstránenie 149 stromov, z toho 127 ohrozujúcich prevádzkovú bezpečnosť a 22 neperspektívnych stromov. Všetky, okrem jednej dreviny, sú súčasťou pôvodného prvého i druhého výrubového povolenia súvisiacich s revitalizáciou parku. Celkovo 132 ďalších kusov stromov je v súčasnosti určených na ošetrenie. Na ďalšie tomografické vyšetrenie je určených deväť stromov,“ konštatoval primátor Ján Nosko.

Mestský park bude nateraz dočasne oplotený a stromy, po vysúťažení odborne spôsobilej spoločnosti a zabezpečení environmentálneho dozoru, v čase vegetačného pokoja, odstránené.

„Aj keď sme sa stretli s nepochopením časti verejnosti, rozhodnutie uzavrieť park bol správny krok. Dnes bude v jeho okolí osadené oplotenie do času, kým nebudú realizované bezpečnostné výruby a ošetrenie stromov. Verím, že k samotným nevyhnutným výrubom budeme môcť pristúpiť začiatkom roka tak, aby sme ho mohli na jar opäť sprístupniť obyvateľom,“ doplnil primátor.

O zvyšných skupinách drevín potenciálne určených na výrub v ďalších etapách budú viesť diskusie projektanti s odborným poradným tímom zloženým z odborníkov z oblasti zoológie, entomológov a ekológov či Krajského pamiatkového úradu.

„Cieľom naďalej ostáva zrealizovať víťazný návrh revitalizácie mestského parku, ktorý vzišiel z medzinárodnej architektonickej súťaže. Spolu s rozšíreným odborným tímom a projektantmi plánujeme zároveň nastaviť etapizáciu obnovy zelenej zložky na dlhší časový úsek,“ dodal Nosko.
.

Neprehliadnite

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?

RENNEROVÁ: Alergická astma sa nedá vyliečiť, cieľom je remisia

HRABKO: Dohoda českého prezidenta s víťazom volieb má nádych elegancie