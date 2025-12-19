< sekcia Regióny
Banská Bystrica obnoví historickú tančiareň na Urpínskych serpentínach
S výstavbou tančiarne a revitalizáciou lokality plánuje banskobystrická samospráva začať budúci rok.
Autor TASR
Banská Bystrica 19. decembra (TASR) - Mesto Banská Bystrica získalo pol milióna eur na vybudovanie tančiarne na Urpínskych serpentínach. Postavia ju priamo na mieste, kde tančiareň stála aj pred takmer storočím. Samospráva verí, že lokalita sa tak stane opäť miestom stretávania sa a dejiskom rôznych kultúrnych podujatí. Na piatkovom tlačovom brífingu o tom informoval primátor Ján Nosko.
Urpínske serpentíny sa nachádzajú v blízkosti centra mesta pri malej železničnej stanici. Kľukatý chodník vedie až k barokovej kalvárii s Kostolom povýšenia Svätého kríža. V spodnej časti trasy sa v minulosti nachádzala aj tančiareň, na jej obnovu získala samospráva v spolupráci s Mestskými lesmi Banská Bystrica a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko z Fondu na podporu cestovného ruchu pol milióna eur.
„Približne v 30. rokoch 20. storočia bola tančiareň obľúbeným miestom pre Banskobystričanov a návštevníkov mesta, kde sa chodili zabávať. Naším zámerom je podľa historických fotografií urobiť repliku tančiarne, aby toto miesto opäť prinášalo obyvateľom mesta radosť,“ skonštatoval Nosko. Ako dodal, okrem samotného altánku v lokalite pribudne i osvetlenie či lavičky.
Nová tančiareň by po dokončení mohla slúžiť na prednáškové, tanečné, hudobné či filmové večery. Okrem organizácie podujatí by miesto mohlo slúžiť aj ako priestor na sobášenie.
„Touto obnovou nechceme obnoviť len stavbu, ale aj vzťah Banskobystričanov k Urpínu a Urpínskym serpentínam. Projekt bude mať na starosti aj stabilizáciu svahu, ktorý bol kedysi lomom, kde sa ťažili kamene, ktorými boli budované hradné múry mesta,“ doplnil vedúci oddelenia cestovného ruchu mesta Tomáš Pastorok.
O zveľaďovanie Urpínskych serpentín sa dlhodobo snaží aj Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný. „Prostredníctvom participatívneho rozpočtu sme sa v minulosti postarali o obnovu zábradlí a promenády, opravu chodníkov, výsadbu kvetinového erbu. Podarilo sa nám vybudovať oddychový altánok a vežičku s výhľadmi na naše mesto,“ uviedol člen spolku Vladimír Bállek. Ako dodal, pôvodná tančiareň pod Urpínom zanikla v druhej polovici 20. storočia a na jej obnove budú spolupracovať aj krajským pamiatkovým úradom.
S výstavbou tančiarne a revitalizáciou lokality plánuje banskobystrická samospráva začať budúci rok. V spolupráci s OOCR Stredné Slovensko pripravuje na Urpíne aj ďalší projekt v oblasti rozvoja turizmu. V budúcom roku chcú spoločne vybudovať visutú päťmetrovú vyhliadkovú lávku na skale nad Námestím Ľudovíta Štúra.
