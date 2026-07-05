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Banská Bystrica odstraňuje nefunkčné novinové stánky
Najnovšie zmizli stánky na Internátnej a Sládkovičovej ulici, ďalší samospráva odstráni z Rudohorskej ulice na sídlisku Sásová.
Autor TASR
Banská Bystrica 5. júla (TASR) - Mesto Banská Bystrica pokračuje v odstraňovaní bývalých novinových stánkov, ktoré už dlhé roky neplnia svoj pôvodný účel a sú v zlom technickom stave. Znižujú estetickú úroveň ulíc a prispievajú k vizuálnemu smogu. Najnovšie zmizli stánky na Internátnej a Sládkovičovej ulici, ďalší samospráva odstráni z Rudohorskej ulice na sídlisku Sásová. TASR o tom informovala Barbara Károlyová z kancelárie primátora.
Stánky, ktoré kedysi slúžili na predaj tlače, dnes vo väčšine prípadov zostávajú opustené a dlhodobo nevyužívané. Oddelenie obchodu a služieb magistrátu ešte vlani vypracovalo pasportizáciu približne 50 novinových stánkov nachádzajúcich sa na mestských pozemkoch. Na jej základe preveruje vlastnícke vzťahy, komunikuje s majiteľmi a vyzýva ich na odstránenie objektov.
„Vďaka komunikácii s ich vlastníkmi sa darí postupne likvidovať objekty, ktoré zaberajú verejný priestor. Od minulého roka sa nám podarilo odstrániť viacero nefunkčných stánkov z rôznych častí mesta. Z verejných priestranstiev zmizli stánky na Národnej ulici, na Mládežníckej, Ďumbierskej a Rudohorskej ulici pri ihrisku a aj na Sládkovičovej ulici. V blízkom čase odstránime aj stánok na Rudohorskej ulici pod obchodným komplexom,“ konštatovala Dana Cibuľková z oddelenia obchodu a služieb magistrátu.
Väčšina týchto stánkov sa nachádza na frekventovaných miestach pri zastávkach MHD alebo v blízkosti peších trás. Ich likvidáciou sa zlepšuje nielen vzhľad verejného priestoru, ale vytvára sa viac miesta pre bezpečný pohyb chodcov a budúce úpravy lokalít.
Podľa Károlyovej odstraňovanie starých nefunkčných stánkov je v súlade s princípmi Manuálu verejných priestranstiev mesta Banská Bystrica, ktorý určuje pravidlá pre kvalitnejšie usporiadanie verejného priestoru. Cieľom dokumentu vypracovaného odborom architekta mesta je vytvárať estetickejšie, funkčnejšie a prehľadnejšie verejné priestranstvá. Prináša tiež jasné pravidlá pre umiestňovanie drobných stavieb a mobiliáru.
Stánky, ktoré kedysi slúžili na predaj tlače, dnes vo väčšine prípadov zostávajú opustené a dlhodobo nevyužívané. Oddelenie obchodu a služieb magistrátu ešte vlani vypracovalo pasportizáciu približne 50 novinových stánkov nachádzajúcich sa na mestských pozemkoch. Na jej základe preveruje vlastnícke vzťahy, komunikuje s majiteľmi a vyzýva ich na odstránenie objektov.
„Vďaka komunikácii s ich vlastníkmi sa darí postupne likvidovať objekty, ktoré zaberajú verejný priestor. Od minulého roka sa nám podarilo odstrániť viacero nefunkčných stánkov z rôznych častí mesta. Z verejných priestranstiev zmizli stánky na Národnej ulici, na Mládežníckej, Ďumbierskej a Rudohorskej ulici pri ihrisku a aj na Sládkovičovej ulici. V blízkom čase odstránime aj stánok na Rudohorskej ulici pod obchodným komplexom,“ konštatovala Dana Cibuľková z oddelenia obchodu a služieb magistrátu.
Väčšina týchto stánkov sa nachádza na frekventovaných miestach pri zastávkach MHD alebo v blízkosti peších trás. Ich likvidáciou sa zlepšuje nielen vzhľad verejného priestoru, ale vytvára sa viac miesta pre bezpečný pohyb chodcov a budúce úpravy lokalít.
Podľa Károlyovej odstraňovanie starých nefunkčných stánkov je v súlade s princípmi Manuálu verejných priestranstiev mesta Banská Bystrica, ktorý určuje pravidlá pre kvalitnejšie usporiadanie verejného priestoru. Cieľom dokumentu vypracovaného odborom architekta mesta je vytvárať estetickejšie, funkčnejšie a prehľadnejšie verejné priestranstvá. Prináša tiež jasné pravidlá pre umiestňovanie drobných stavieb a mobiliáru.