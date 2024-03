Banská Bystrica odsúhlasila kúpu areálu za 970.000 eur

Banská Bystrica 19. marca (TASR) - Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Banskej Bystrici v utorok na mimoriadnom zasadnutí väčšinou hlasov odsúhlasili odkúpenie bývalého areálu zberných surovín na Majerskej ceste za cenu znaleckého posudku 970.000 eur. Zámerom samosprávy je vybudovať v tejto lokalite sídlo mestského komunálneho podniku a presťahovať tam príspevkovú organizáciu Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES).



Ako vedenie mesta zdôvodnilo, snaží sa vysporiadať so zlými rozhodnutiami svojich predchodcov spred zhruba 20 rokov, ktorí odsúhlasili odpredaj mestských pozemkov v časti areálu ZAaRES na súčasnej adrese, na Švermovej ulici, súkromnému developerovi. Z dôvodu jeho rozvíjajúcich sa obchodných činností bude musieť ZAaRES opustiť priestory, ktoré v súčasnosti využíva. Vo vlastníctve mesta sú v tomto areáli len pozemky pod administratívnymi budovami, ktoré si plánuje ponechať a využiť na výstavbu mestských nájomných bytov.



"Keďže v minulosti sa mestské pozemky rozpredávali, nájsť novú adekvátnu lokalitu s potrebnou rozlohou nebolo jednoduché. V uplynulom roku sa nám naskytla možnosť odkúpiť areál bývalých zberných surovín, preto sme sa chopili príležitosti a začali sme rokovať s vlastníkom," vysvetlil primátor Ján Nosko.



Podľa niektorých poslancov z klubov Banskobystrická alternatíva a Bystričania rýchlou kúpou areálu bez skutočného poznania nástrah ide mesto do rizika. Počas zhruba dvojhodinovej diskusie zdôraznili, že nie sú proti rozvoju ZAaRES a komunálnych služieb, ale potrebujú čas, širšiu diskusiu o budúcnosti a jasnej vízii mestskej organizácie. Obávajú sa tiež enormnej náročnosti na financie potrebné na rekonštrukciu objektov či spevnených plôch.



Ako Nosko reagoval, nikoho neteší, že ZAaRES je v takej situácii, ako je, a teda v neistote, že môže skončiť "na ulici". Mesto si to nenechávalo na poslednú chvíľu, ale vhodné priestory, ktoré by nezasahovali do obytnej zóny, nenašlo. V areáli v Majeri nie sú žiadne environmentálne záťaže a nehrozia ani potenciálne, o čom svedčí vyjadrenie odborníkov.



Mesto v najbližšom období odkúpi pozemky zhruba s rozlohou 7800 štvorcových metrov a použije na to financie z kladného výsledku hospodárenia. V bezprostrednej blízkosti bývalých zberných surovín sa nachádza ďalší pozemok, ktorý je vo vlastníctve mesta. Kúpou samospráva získa nielen nový areál, ale i prístup na svoj pozemok, ktorý doteraz nevyužívalo. Výhľadovo tak vznikne ucelená plocha s rozlohou viac ako 14.000 štvorcových metrov s možnosťou zabezpečiť v danej lokalite rozširovanie a rozvoj mestských komunálnych služieb.