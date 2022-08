Banská Bystrica opäť podporí znevýhodnených študentov

Banská Bystrica 1. augusta (TASR) – Viac než 50 talentovaným študentom stredných a vysokých škôl, ktorí z finančných dôvodov nemôžu študovať, prerozdelila cez štipendijný fond Andreja Hanzlíka banskobystrická samospráva doteraz z rozpočtu vyše 42.000 eur. TASR o tom v pondelok informoval Miroslav Strelec z Kancelárie primátora Banskej Bystrice s tým, že sa oň možno uchádzať opäť.



"Štipendium v školskom roku 2022/2023 môžu získať študenti stredných a vysokých škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia s trvalým pobytom v Banskej Bystrici. Ide o študentov pochádzajúcich z rodín, ktorých spoločne posudzované príjmy v rodine na základe zákona o životnom minime, nepresahujú dvojnásobok zákonom stanovených súm, a ktorých priemerný prospech v predchádzajúcich dvoch rokoch štúdia dosiahol priemer do 2,00," konštatoval Strelec.



"Žiadateľom o štipendium môže byť len fyzická osoba, ktorá sa po ukončení štúdia vráti minimálne na dva roky do nášho mesta. Ak študent v období podávania žiadosti nemá 18 rokov, môže tak za neho urobiť zákonný zástupca," uviedla Ivana Michaliková zo školského úradu magistrátu.



Samospráva udeľuje štipendium od roku 2009. Za 13 rokov podporila 52 študentov stredných a vysokých škôl. Niektorých podporila opakovane.



"Naše mesto finančne podporuje nadaných študentov, ktorí si žiaľ nemôžu dovoliť platiť štúdium. Verím, že práve v súčasnom období, kedy počúvame z každej strany o neustálom zvyšovaní výdavkov, či už za energie, služby, nájom či potraviny, bude pomoc zo strany mesta pre mladých povzbudením. Vzdelanie, ktoré nadobudnú, im nikto nezoberie," zdôraznil primátor Ján Nosko.



Žiadosť o štipendium spolu s prílohami, ktoré sú zverejnené na webe mesta, môžu žiadatelia doručiť na klientske centrum úradu do 15. septembra.



Andrej Hanzlík, po ktorom je fond pomenovaný, zastával v rokoch 1923 až 1927 post starostu Banskej Bystrice a označovali ho za "advokáta chudobných".