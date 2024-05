Banská Bystrica opäť pripravuje podujatie Pod jednou strechou

Banská Bystrica 19. mája (TASR) - Banskobystrická samospráva po roku opäť pripravuje podujatie Pod jednou strechou, určené najmä pre osoby s nepriaznivým zdravotným stavom a ťažko zdravotne postihnutých aj ich rodinných príslušníkov. Na Námestí SNP sa uskutoční 22. mája od 10.00 do 18.00 h. Zámerom je poskytnúť záujemcom všetky informácie a sociálne poradenstvo na jednom mieste a odbremeniť ich od presúvania sa z jednej inštitúcie do druhej. TASR o tom informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



"Vlani bol o podujatie zo strany inštitúcií, ale hlavne ľudí záujem. Na jednom mieste aj teraz budú môcť získať dôležité a prospešné informácie. Dozvedia sa o všetkom, čo môžu v ich konkrétnej situácii robiť, ako postupovať, čo by mohli využívať a ako im vieme pomôcť. Aj napriek tomu, že v dnešnej dobe funguje elektronizácia, osobný kontakt je vždy iný. Zároveň budú môcť vypísať žiadosti priamo na mieste, a naši zamestnanci ich následne doručia priamo do podateľne jednotlivých úradov," konštatovala vedúca odboru sociálnych vecí magistrátu Ivana Kružliaková.



Počas celodenného podujatia budú k dispozícii poskytovatelia sociálnych služieb z verejného i neverejného sektora. Možnosti a formy pomoci predstavia odborníci z mesta, samosprávneho kraja, štátnej správy, ale i zástupcovia neziskových organizácií, občianskych združení a poskytovatelia kompenzačných pomôcok. Zariadenia, ktoré nahrádzajú, dopĺňajú a podporujú chýbajúce alebo oslabené funkcie ľudského tela, si bude môcť vyskúšať každý. Chýbať nebudú ani prezentácie rôznych zdravotníckych pomôcok.



"Som presvedčený, že sa nám opäť podarí vytvoriť pomyselný most medzi firmami ponúkajúcimi špecializované vybavenie pre znevýhodnené osoby a ľuďmi, ktorí túto formu pomoci uvítajú. Návštevníci si budú môcť priamo na mieste vyskúšať a zistiť, či im vo vzťahu k ich nepriaznivému zdravotnému stavu vyhovuje konkrétna pomôcka. Možno tí, ktorí ju doteraz nepotrebovali, v rámci základných vyšetrení na podujatí zistia, že už zdravotnú pomôcku alebo nejaké odborné vyšetrenie potrebujú," poznamenal primátor Ján Nosko.