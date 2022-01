Banská Bystrica otvorí od februára plaváreň na Štiavničkách

Banská Bystrica 28. januára (TASR) – Krytá mestská plaváreň na Štiavničkách v Banskej Bystrici sa po dlhšom uzatvorení pre protipandemické opatrenia otvorí verejnosti od utorka 1. februára. TASR o tom informovala Dominika Adamovičová, hovorkyňa banskobystrického primátora.



"Plaváreň sprístupníme pre verejnosť a hromadné podujatia športového charakteru ako sú kurzy plávania či tréningy. Pre verejnosť a športové kluby bude otvorená od pondelka do piatka v čase od 7.00 do 22.00 h, v sobotu od 9.00 do 21.00 h a v nedeľu alebo počas sviatkov od 11.00 h," uviedla hovorkyňa.